Freie Wähler nominieren Kandidaten

Bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbandes der Freien Wähler sind die Kandidaten für vier Wahlkreise zum Kreistag des Bodenseekreises nominiert worden. Im Wahlkreis 2, der die Gemeinden Bermatingen, Deggenhausertal, Markdorf und Oberteuringen umfasst, führt Martin Rupp, Bürgermeister in Bermatingen die Liste an. Die Markdorferin Maria Wirth, die bisher ebenfalls den Wahlkreis im Kreistag vertrat, kandidierte nach 20-jähriger Zugehörigkeit nicht mehr.

Für die Freien Wähler treten im Wahlkreis 2 an: Martin Rupp (Bermatingen), Wolfgang Rößler (Deggenhausertal), Dietmar Bitzenhofer, Heidrun Braun-Widemann, Arnold Holstein (alle Markdorf), Rüdiger Emrich (Deggenhausertal), Franz Kutter (Bermatingen), Andre Kloos, Beate Etzold (beide Markdorf) und Jürgen Dilpert (Bermatingen). Der Termin der Nominierungsversammlung war laut Pressemitteilung nicht glücklich gewählt, da ebenfalls am Freitag die Gemeinderäte im Deggenhausertal und in Bermatingen eigene Termine hatten und deshalb die Kandidaten der Freien Wähler nicht kommen konnten.

Erstmals treten die Freien Wähler im Wahlkreis 2 Kressbronn mit einer eigenen Liste an, die wird von Landwirt Dieter Mainberger angeführt. Die Kandidatenliste für den Wahlkreis 4 Meersburg wird gleich von zwei Bürgermeistern angeführt, für Platz eins wurde Volker Frede, Hagnau, nominiert und für Platz zwei Robert Scherer, Meersburg. Es sei wichtig, das Bürgermeister im Kreistag vertreten sind, um die Interessen der Gemeinden zu vertreten, begründete dies Volker Frede. Auch im Wahlkreis 6 Tettnang wird die Liste von einem Bürgermeister angeführt, hier ist es die neue Bürgermeisterin in Meckenbeuren, Elisabeth Kugel. „Wir haben für jeden Wahlkreis eine Liste von guten Kandidaten, sodass wir bei der Kreistagswahl auf jeden Fall so erfolgreich wie vor fünf Jahren sind, vielleicht noch besser“, stellte Volker Frede nach Abschluss des Wahlmarathons fest.

Der neue Kreistag wird sich weiterhin intensiv mit der Verkehrsinfrastruktur beschäftigen müssen, erklärte Frank Amann, ehemaliger Fraktionssprecher der Freien Wähler, am Rande der Versammlung. Dabei stehen die Themen Flughafen, Neubau-Planungen für B 31 und B30 im Mittelpunkt. Ein weiteres wichtiges Thema werde die Stabilisierung der Kreisfinanzen sein.