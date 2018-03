Freiburg gibt grünes Licht für Finanzierung

Gute Nachrichten hat Pfarrer Ulrich Hund von einem Termin in Freiburg mitgebracht: Die Erzdiözese Freiburg ist mit dem Finanzierungsplan für die Sanierung der Mittleren Kaplanei einverstanden. Zudem gibt es zusätzlich zum üblichen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent der Baukosten noch eine Förderung in Höhe von 200000 Euro.

„Wir waren wild entschlossen, das Haus nicht ohne eine Zusage zu verlassen. Aber wir mussten gar nicht drängen, es war in Freiburg beim erzbischöflichen Ordinariat eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre“, berichtet Pfarrer Hund. Es fehle zwar noch eine Bescheinigung vom erzbischöflichen Bauamt, doch dies sei eine Formsache. Mit der schriftlichen Bestätigung rechne er bis Mitte Juli. Wenn diese vorliegt, könne der Bauantrag gestellt werden. Mit einem Baustart rechne er aber erst Anfang 2016.

Gesamtkosten 3,1 Millionen Euro

Auf 3,1 Millionen Euro waren die Baukosten nach der jüngsten Entwurfsplanung gestiegen. Das waren 22 Prozent mehr als zunächst angenommen. Die Gründe waren unter anderem Brandschutzauflagen sowie gestiegene Kosten im Baugewerbe.

Finanzielle Unterstützung gibt es auch aus den fünf weiteren Pfarreien, die zur Seelsorgeeinheit Markdorf gehören. Zwar gibt es durch die Fusion nur noch einen gemeinsamen Haushalt, aber die Pfarreien durften ihr zweckgebundenes Vermögen behalten. „Davon kann sozusagen etwas umgenutzt werden und für die Sanierung verwendet werden. Alle Pfarreien haben zugestimmt, dass sie sich je nach Vermögenslage beteiligen wollen“, sagt Hund. Insgesamt fließen dem Vorhaben so 420000 Euro zu. Dieses Miteinander unter den Pfarreien sei in Freiburg sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen worden und ist mitunter wohl auch ein Grund, weshalb es noch einen zusätzlichen Zuschuss gibt. Neben der üblichen Beteiligung von 30 Prozent der Baukosten kommen noch 200000 Euro hinzu. Somit kommt aus Freiburg rund eine Million Euro für die Sanierung.

Weitere Spenden willkommen

Zwar sind durch zahlreiche Benefizaktionen bereits Gelder zusammengekommen. Dennoch ist die Pfarrgemeinde noch auf weitere Mittel angewiesen. „Es ist noch nicht alles im Detail durchgerechnet. Aber wir werden auf jeden Fall ein Darlehen aufnehmen müssen und freuen uns natürlich auch weiterhin über Spenden“, sagt Hund.

Wer das Vorhaben unterstützen möchte, kann zum Beispiel am Samstag, 4. Juli, ein Benefizkonzert in der Stadthalle besuchen. Dort spielen ab 20 Uhr die Bigbands „The Hoppin MAD! Horns Jazz Orchestra“ und Landes-Lehrer-Bigband Baden-Württemberg. Die Karten kosten 14 Euro. Reduzierte Karten gibt es für neun Euro. Der Erlös kommt der Sanierung zugute.