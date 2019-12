Frauenchor sorgt für Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit

Es ist eine wunderschöne Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit gewesen, das Konzert des Frauenchors Ton in Ton am Freitag in der St. Nikolaus-Pfarrkirche. Wieder Mal ist es den Sängerinnen mit einem vielfältigen und abwechslungsreichem Programm gelungen, die Zuhörer in der gut besetzten Kirche in den Bann der Musik zu ziehen.

Stimmungsvoll das Ambiente, der Kirchenraum war dunkel, nur der Altarraum war beleuchtet, so konzentrierte sich alles auf den Chor und den Gesang. Mit dem alten, klassischen Weihnachtslied „Ich stehe an deiner Krippe hier“ eröffneten die Sängerinnen das Konzert. Dies solle den Zuhörern Ruhe und Einkehr bringen, erhoffte sich Silke Wietmann, die Vorsitzende des Chores. Es solle für die Seele eine Insel sein, um in der hektischen Vorweihnachtszeit zur Ruhe zu kommen. Eine Hommage an den Konzertort war das Lied „Der Herr ist mein Licht“, es folgten zwei Lieder, in denen die Freude und das Warten auf das große Fest musikalisch erzählt wurde. Mit den beiden Klassikern „Dona Nobis“ und „Maria durch den Dornwald ging“ endete der erste Teil des Konzertes.

Im zweiten Teil gab es ein Medley amerikanischer Lieder wie „Winter Wonderland“. Fröhlich und heiter oder gefühlvoll und getragen, die Interpretationen der einzelnen Lieder durch die Sängerinnen begeisterte die Zuhörer, es gab viel Applaus. Zum Abschluss durften die Besucher dann bei den deutschen Weihnachtsliedern mitsingen und beim „Alle Jahre wieder“ dachte mancher bereits an das nächste Konzert des Chores und freute sich darauf. Bei dem Konzert wurde die frische, andere Handschrift des neuen Dirigenten Thomas Möller deutlich, der Chor hat dadurch weitere Qualität gewonnen. Katharina Riedmann hat den Chor am Piano begleitet.