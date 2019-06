Frau stürzt von Dachboden

Um kurz nach 16 Uhr ist die Feuerwehr Markdorf Abteilung Ittendorf am Dienstag mit dem Löschgruppenfahrzeug LF8 und dem MTW zu einer technischen Hilfeleistung in der Andreas-Strobel-Straße (B33 Ortsdurchfahrt) gerufen worden. Im Dachstock einer an ein Wohnhaus angebauten älteren Scheune war laut Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf eine junge Frau aus dem zweiten Obergeschoss auf einen Zwischenboden im ersten Obergeschoss gestürzt und hatte sich leicht verletzt.

Der Zugang zu der Frau war für den Rettungsdienst und die Notärztin nicht ohne Weiteres möglich, weswegen die Feuerwehr von unten und oben einen Zugang über Steckleitern herstellte.

Aufgrund der ungünstigen Lage der Einsatzstelle, die Holzböden waren teilweise brüchig, und um mehr Helfer und Gerät zur Verfügung zu haben, wurde die Abteilung Markdorf Stadt mit Einsatzleitwagen, Löschgruppenfahrzeug, Rüstwagen und der Drehleiter nachalarmiert.

Mit der Sicherungsausrüstung und Holzbohlen wurde dem Rettungsdienst ein sicheres Arbeiten und die Stabilisierung der Verletzten ermöglicht. Mithilfe der Schleifkorbtrage wurde die Frau dann mit vereinten Kräften vom Zwischenboden, über das Treppenhaus gerettet. Einsatzende war für die Feuerwehr um 18 Uhr.