Fraktionssprecher bleiben beim Antrag

Die Fraktionssprecher von SPD, Umweltgruppe und Freie Wähler stehen weiter hinter ihrem Antrag zur Abschaffung der unechten Teilortswahl. Die Entscheidung fällt am Dienstagabend im Gemeinderat.

In einem Pressegespräch haben am Montag die Fraktionssprecher ihre Argumente für den Antrag zur Abschaffung der unechten Teilortswahl bekräftigt. Die unechte Teilortswahl wurde in den 1970er-Jahren im Zuge der Gemeindereform in Markdorf eingeführt. Dadurch wird den Ortsteilen eine bestimmte Zahl von Sitzen im Gemeinderat garantiert: drei für Riedheim und zwei für Ittendorf. Mit der Abschaffung wären diese Reservierungen weg, es würden unabhängig vom Wohnort die Kandidaten mit den meisten Stimmen ins Gremium kommen. „Manches wird total emotional diskutiert. Wir hätten gerne eine sachliche Debatte“, sagt Uwe Achilles, Sprecher der SPD-Fraktion. In der Diskussion würden Ängste geschürt, die unbegründet seien. Denn auch ohne feste Plätze im Gemeinderat würden die Interessen der Teilorte wie bisher berücksichtigt. Aus der Bevölkerung haben die Fraktionssprecher bislang kaum Reaktionen auf den Antrag bekommen. „Das scheint mir eher nur in den politischen Kreisen ein Thema zu sein“, sagt Achilles. Der Ortschaftsrat Ittendorf hatte sich Ende November vehement gegen die Abschaffung der unechten Teilortswahl ausgesprochen. In Riedheim war es am Montagabend Thema im Ortschaftsrat.

Laut Antrag soll die unechte Teilortswahl ab der nächsten Kommunalwahl 2019 aufgehoben werden. Ortschaftsräte und Ortsvorsteher würden erhalten bleiben. Die Hauptargumente für die Abschaffung des Wahlsystems sind dessen Ungerechtigkeit und Komplexität. Denn die unechte Teilortswahl lasse zu, dass ein Kandidat mit mehr Stimmen nicht in den Gemeinderat einzieht, als ein Bewerber auf der gleichen Liste mit weniger Stimmen aus einem anderen Teilort. „Hinzu kommt, dass das System schwer verständlich ist und viele Stimmzettel ungültig sind“, sagt Dietmar Bitzenhofer, Sprecher der Fraktion der Freien Wähler. Rund vier Prozent sollen es bei der Gemeinderatswahl jeweils sein. Bei der Wahl des Ortschaftsrates hingegen seien es deutlich weniger.

Thema wurde vor der Sommerpause angekündigt

Dass Ortschaftsräte vom Antrag überrascht sind, können die Fraktionssprecher nicht nachvollziehen. „Schon vor der Sommerpause wurden alle Fraktionen informiert, dass ein Antrag kommt“, sagt Susanne Deiters-Wälischmiller, Fraktionssprecherin der Umweltgruppe. Als die unechte Teilortswahl vor mehr als 40 Jahren eingeführt wurde, war die noch fehlende Zusammengehörigkeit das Argument. Achilles sieht das heute nicht mehr als Grund. „Der Städte- und Gemeindetag sieht ein fehlendes Zusammenwachsen als einzigen Grund für die Beibehaltung der unechten Teilortswahl. Wenn das nach 40 Jahren nicht geschafft ist, dann finde ich das bedenklich.“ In Kernstadt und Teilorten könne er dies aber nicht feststellen, da im Gemeinderat stets die Wünsche aus den Teilorten berücksichtigt worden seien. Bei der unechten Teilortswahl gehe es für ihn aber nicht nur um Ittendorf und Riedheim, sondern auch um den Ortsteil Markdorf. Wenn aus diesem heraus die Debatte angestoßen würde, sei es legitim, darüber zu entscheiden. Vor rund zehn Jahren habe es von der Umweltgruppe bereits einen Antrag zur Abschaffung gegeben, der aber keine Mehrheit fand.

Die Abstimmung am Dienstagabend dürfte trotz der klaren Haltung der Fraktionsvorsitzenden spannend werden. Die drei Mitglieder der SPD-Fraktion sind alle für die Abschaffung, aber bei Umweltgruppe und Freien Wählern sind die Meinungen geteilt. „Es gibt keinen Fraktionszwang. Es wird ein Teil gegen den Antrag stimmen“, sagte Deiters-Wälischmiller.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Dienstag, 5. Dezember, um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses statt.