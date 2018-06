Foodtruck-Festival und Herbstmarkt sollen Markdorf attraktiver machen

Mit neuen Ideen will die Aktionsgemeinschaft Markdorf die Attraktivität der Stadt als Einkaufsstadt weiter verbessern. So soll es im September einen Herbstmarkt mit regionalen Selbstvermarktern, verbunden mit einem Kunsthandwerker-Markt, geben. Zudem soll es an einem Sommer-Wochenende ein Foodtruck-Festival in der Innenstadt geben. Diese Ideen wurden in der Jahreshauptversammlung der Aktionsgemeinschaft am Mittwoch vorgestellt und diskutiert. Ferner wurden die Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Die Aktionsgemeinschaft Markdorf sei eine starke Gemeinschaft, mit derzeit 94 Mitgliedern, stellte Vorsitzende Silke Sulger fest. Diese Stärke müsse noch mehr gelebt werden, um solche erfolgreichen Veranstaltungen, wie das jährliche Dixiefest, auch für die Zukunft attraktiv zu gestalten. Die Aktionsgemeinschaft, in der Einzelhändler, Handwerker, Dienstleister und weitere Branchen organisiert seien, sei damit auch eine vielseitige und vielfältige Gemeinschaft mit unterschiedlichen Ansprüchen und Interessen. Diese Vielfalt trage zur erfolgreichen Arbeit bei, dies werde an den großen und kleinen Veranstaltungen und Aktionen sichtbar, stellte Sulger fest.

Die zahlreichen Aktionen des vergangenen Jahres listete Beatrice Strauch auf. Bedingt durch das Stadtjubiläum, gab es mit dem Mittelalter-Markt einen zusätzlichen Höhepunkt zu den jährlichen Veranstaltungen, stellte die stellvertretende Vorsitzende fest. Bei den Finanzen gab es ein kleines Minus, berichtete Kassierer Daniel Kneule.

Im Laufe der nächsten Monate sollen am ehemaligen Feuerwehrhaus, an der Stadthalle und an der Kreuzgasse „Mitfahrerbänkle“ aufgestellt werden. Hier können dann Erwachsene auf eine Mitfahrgelegenheit in den nördlichen Stadtbereich warten. Damit könne auch der Verkehr und die Parkplatzsuche reduziert werden, erhofft sich Beatrice Strauch. Die Homepage der Aktionsgemeinschaft wurde überarbeitet und seit einigen Wochen kann ihr auch bei Facebook gefolgt werden.

Ausführlich wurde ein regionaler Markt im Herbst diskutiert, dabei sollen bäuerliche Selbstvermarkter und Kunsthandwerker ihre Produkte anbieten. Ferner wurde ein Foodtruck-Festival vorgeschlagen, bei dem Anbieter in umgebauten Lastwagen und Bussen unterschiedlichste Speisen und Gerichte anbieten.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurde Silke Sulger als Vorsitzende bestätigt, ebenso wie ihre Stellvertreterin Beatrice Strauch. Die Finanzen betreut weiterhin Daniel Kneule und das Protokoll schreibt Sylvia Zurell. (bw)