Fluglager der Superlative

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das diesjährige Fluglager der Segelfliegergruppe Markdorf e.V. fand auf den Flugplatz Walldürn im Odenwald statt. Es war eine Woche der Superlative. Die außergewöhnlich gute Hochdruckwetterlage erlaubte jeden Tag große Streckenflüge. Die größte Strecke mit über 770 Kilometer wurde vom Fluglehrer und Vorstand Dieter Slangen geflogen. Vom Odenwald ging es in über 7 Stunden Flugzeit ans Nordende des Thüringer Waldes und dann bis nach Arnbruck im Bayrischen Wald und zurück nach Walldürn.

Insgesamt haben alle Markdorfer Piloten zusammen in der Woche über 15770 Kilometer nur mit Sonnenkraft zurückgelegt. Besonders erfreulich war, dass auch die ganz jungen Scheinpiloten David Heller; Simon Müller; Paul Löcken; sowie die Youngster Gari Litzenburger; Nick Schäfer Strecken mit über 400 bis 700 Kilometer geflogen sind.

Allerdings wäre es kein tolles Sommerlager, wenn nicht auch in der Schulung ein großer Schritt gemacht würde. Die beiden Flugschüler Philipp Bergmann und Wolfdietrich Bötel haben erfolgreich ihre ersten Alleinflüge absolviert und wurden standesgemäß in die Pilotenschaft aufgenommen. Dabei wird ihnen von den anwesenden Mitgliedern der Hosenboden versohlt, damit sie immer das notwendig gute Thermikgefühl haben. Neben all diesen sportlichen Erfolgserlebnissen kamen auch einfach nur schönen Seiten des Segelfliegens nicht zu kurz.

So konnte, bei den sommerlich heißen Temperaturen, unsere Ka 6 Baujahr 1963 von vielen Piloten als Cabrio geflogen werden. In über 2000 Kilometer Höhe ist es aber trotzdem recht kühl, sodass mit Pullover Kopfbedeckung und Schal geflogen wurde. Das tolle Wetter erlaubte auch jeden Tag ein seltenes Schauspiel zu erleben. Kurz vor Sonnenuntergang wurde ein Flugzeug mit unserem Ultraleichtflugzeug in den Himmel geschleppt, sodass die Piloten aus der Höhe in den Sonnenuntergang fliegen konnten und im Halbdunkel wieder zur Landung kamen. Besonders schön war dies, da der Flugplatz Walldürn über eine Nachtflugbefeuerung verfügt, was die Landung zum echten Großflugplatzerlebnis machte.

Allgemeine Informationen über den Verein und Bilder aus der Flugsaison finden sich unter www.SFG-Markdorf.de