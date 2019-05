Flächenverbrauch: Ein „Weiter so“ ist nicht möglich

Die Markdorfer Gemeinderätin Kerstin Mock hat am Mittwoch zu einer Diskussion über das aktuelle Thema Flächenverbrauch auf den Stüblehof eingeladen. Unter der Überschrift „Stadt – Land – Lebensmittel“ informierten und diskutierten Padraig Elsner vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV), Agrarbiologin Katja Röser von der Obstregion Bodensee und der Markdorf Stadtkämmerer Michael Lissner was Flächenverbrauch bedeutet, wie er sich auswirkt. Dabei waren sich die drei Referenten einig, ein „Weiter so“ wie bisher gehe nicht mehr, Kreativität, neue Ideen zum einem verantwortungsbewussten Umgang mit der nicht vermehrbaren Ressource Boden sind dringend notwendig.

Der Konflikt scheint unlösbar, mehr Wohnungen, mehr Gewerbe, mehr Straßen bedeutet dauerhafter Verlust von landwirtschaftlicher Flächen, damit Wegfall der Produktionsgrundlage von regionalen Lebensmitteln. Jede Quadratmeter Boden der bebaut werde, gehe der Landwirtschaft verloren, sei dauerhaft raus aus der Lebensmittelproduktion, reduziere die wirtschaftliche Basis des Landwirts, verdeutlichte Kerstin Mock, der Produktionsfaktor Boden sei nicht vermehrbar.

Umnutzung großer Flächen

Mit einer Fülle von Zahlen verdeutlichte BLHV-Sprecher Padraig Elsner den Bodenverbrauch in den vergangenen Jahren. Die Fläche werde nicht verbraucht, sondern dauerhaft einer anderen Nutzung zugeführt, stellte er fest. Allein in Baden-Württemberg werden täglich mehr als acht Fußballfelder landwirtschaftlicher Fläche um genutzt. Dabei fehle jetzt schon Fläche zur Lebensmittelproduktion, was die Einfuhrzahlen belegen. Es gelte, kreative, intelligente Lösungen gegen den Flächenhunger zu finden.

Den Flächenverbrauch im Bereich der Stadt Markdorf erläuterte Kämmerer Michael Lissner. So wurden in den vergangenen fünf Jahren rund 7,5 Hektar als Bauland neu ausgewiesen. Für die nächsten Jahre sei eine ähnliche Größe geplant. Die aktive Baulandpolitik war und ist ein wichtiger Baustein zur Finanzierung der Kommune, stellte Lissner fest. Die Überschüsse wurden in wichtige Bauprojekte investiert und ermöglichen jährliche Zuschüsse in Millionen-Höhe in die Bereiche Kinderbetreuung und Schulen. Die Diskussion zur Verringerung des Flächenbedarfs habe bereits begonnen, dabei seien Verdichtung und ein langsameres Wachstum Themen. Der Landwirt produziere gesunde Lebensmittel, stellte die Agrarbiologin Katja Röser fest. Dies geschehe unter Beachtung der Ökologie, allerdings auch der Ökonomie. Dabei werden Preise von einem globalen Handel bestimmt. Es gelte, die bäuerlichen Familienbetriebe zu erhalten, die wesentlich flexibler auf Einflüsse von Wetter oder Welthandel reagieren können.

Bei der anschließenden Diskussion, wurde immer wieder festgestellt, dass der Spagat zwischen wertvoller Kulturlandschaft und Flächenbedarf für Wohnen, Gewerbe und Straßen kaum lösbar ist. Die Gesellschaft müsse daher darüber nachdenken, wieviel Fläche sie in Zukunft für Wohnen, Arbeiten und Verkehr benötigt, stellte Elsner abschließend fest.