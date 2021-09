„Fit in den Herbst“ heißt es im Oktober in markdorf

Fit in den Herbst, unter diesem Titel starten die Markdorfer Gesundheitswochen am 18. Oktober. Bis zum 31. Oktober gibt es eine Fülle von Angeboten in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Ernährung. Über 20 Anbieter aus diesen Bereichen haben eine Vielzahl von Aktivitäten und Informationen zusammengestellt. Seit sechs Jahren organisiert Markdorf Marketing zweimal jährlich die Gesundheitswochen, in diesem Jahr ist das vielfältige Angebot erstmals auf der neuen Homepage: gesundheitswochen-markdorf.de zu finden.

Trotz Pandemie, habe es bei den Gesundheitswochen im Frühjahr eine große Nachfrage bei Wandertipps, Online-Vorträgen und Fitness beim Homeoffice gegeben, berichtete Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Aufgrund der großen Nachfrage sei sie bestrebt, ständig weitere neue Anbieter und neue Nutzer zu finden. Zudem sei es wichtig, die Gesundheitswochen auch in der Region bekanntzumachen. In diesem Herbst gebe es unter anderem Angebote zum Tanzen, Yoga, Ernährung, Sport und einige Vorträge, listete Fieber auf.

Katja Eberle vom Wirthshof und vom Turnverein, eine der Mitinitiatoren der Gesundheitswochen, hat sich bereits vor Jahren die neue Internet-Adresse gesichert, so dass Rainer Zanker, von IQ Zanker Promotion, mit der technischen Umsetzung starten konnte. Auf der neuen Webside gibt es nicht nur viele Informationen zum Thema Gesundheit, sondern auch das Leistungsspektrum von Therapeuten, Geschäftsinhabern und Vereinen ist dort zu finden.

Die neue Seite sei sehr benutzerfreundlich aufgebaut, erklärte Zanker, so das der Nutzer schnell die Angebote und die Anbieter findet. Die Anbieter können ihre Termine mit den sozialen Medien verbinden. Ferner sei berücksichtigt worden, das eine Großteil der Internet-Suche mit mobilen Geräten erfolge. Die neue Homepage könne noch weiter ausgebaut werden, so dass der Nutzer das komplette gesundheitliche Angebot findet, beispielsweise Ärzte- oder Apotheken-Notdienste.

Die neue Homepage biete die Möglichkeit, dass sich alle Anbieter in den verschiedenen Bereichen einbringen und ihre Angebote und Termine veröffentlichen können, stellte Bürgermeister Georg Riedmann fest. Ansprechpartner sei Markdorf Marketing.