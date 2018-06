Firma Wagner feiert Richtfest

Die Firma Wagner, die ihren Unternehmenssitz in Markdorf hat, hat am Dienstagnachmittag mit einem Richtfest die Fertigstellung des Rohbaus für ein neues Bürogebäude gefeiert. Das dreistöckige Gebäude schließt sich südlich an das bereits bestehende Firmengebäude in der Otto-Lilienthal-Straße an. Auf insgesamt 1200 Quadratmetern wird Raum für 100 Arbeitsplätze geschaffen. Im Dezember soll der Neubau fertig sein.

Zum einen will Wagner mit dem Neubau Platz für bereits beschäftigte Mitarbeiter zur Verfügung stellen, zum anderen Raum für Wachstum schaffen.

Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge einer der weltweit führenden Hersteller von Geräten und Anlagen für die Beschichtung von Oberflächen und spezialisiert auf Heimwerker- und Industrie-Produkte. 2016 hat es einen Umsatz von 400 Millionen Euro erzielt. „Ein Rekordumsatz“, wie Bruno Niemeyer sagt, CEO der Wagner-Gruppe und Vorsitzender der Geschäftsführung der J. Wagner GmbH. „Wir investieren derzeit viel“, sagt er. Zunächst gehe das zwar auf Kosten der Profitabilität, trotzdem sei Wagner mit seinem Ergebnis zufrieden. „Der Gewinn wird noch steigen“, sagt Niemeyer.

Das neue Bürogebäude ist offen gestaltet. Statt vieler kleiner Büros wird dort pro Stockwerk ein Großraumbüro eingerichtet, in dem auch spezielle Bereiche vorgesehen sind, die für die Kommunikation untereinander vorgesehen sind. „Statt uns einzukasteln, wollen wir Austausch und Kommunikation mehr fördern“, sagt Niemeyer. Dieses Raumkonzept diene auch dem Ziel, das sich Wagner unter dem Titel „Winnovation 2025“ gesteckt habe: das innovativste Unternehmen für Nass- und Pulverbeschichtung zu werden. Innovation solle dabei nicht zum reinen Selbstzweck erfolgen, sondern einen signifikanten Mehrwert für den Kunden oder die Produktionsprozesse haben.

Zum einen wolle Wagner Technologieführer werden, zum anderen neue Märkte erschließen – sowohl auf regionaler, als auch technologischer Ebene. Um Innovationen besser fördern zu können, hat das Unternehmen eine Förderplattform namens „Freiraum“ gegründet. Sie ist in der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen angesiedelt. Dort sollen Start-Ups und neue Geschäftsideen gefördert und entwickelt werden. Ein Ergebnis gibt es schon: Ioniq. Das ist ein Hautpflegesprühsystem, das ab 2019 vermarktet werden soll. Wie Guido Bergmann von der Wagner-Geschäftsleitung berichtet, soll es mit dieser Technik möglich sein, Pflegeprodukte wie Cremes, Sonnenmilch oder Mückenschutz am ganzen Körper gleichmäßig aufzutragen, ohne dass etwas daneben geht. „Bei einem gewöhnlichen Aerosol-UV-Schutz landen nur 50 Prozent der Partikel dort, wo sie hin sollen“, sagt Bergmann. „Mit Ioniq schaffen wir 99 Prozent.“

Dieses Beispiel sei ein interessanter Weg, die Technik, die Wagner beherrsche, in anderen Bereichen einzusetzen.