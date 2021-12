Film zeigt Anfänge der Restaurantkultur

Der Theaterstadel Markdorf präsentiert derzeit den französischen Film „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“.

Nach dem Kinoerfolg „Birnenkuchen mit Lavendel“ erzählt Regisseur Éric Besnard, wie das erste Restaurant Frankreichs entstand. Er entführt laut Ankündigung in die vorrevolutionäre Welt des Jahres 1789, als die Adeligen noch in Saus und Braus leben und darum buhlen, wer den besten Koch hat und die ausgefallensten Gaumenfreuden kredenzen kann. Als ein Koch es wagt, so etwas ordinäres wie Kartoffeln zu präsentieren und dafür vom Hofe gejagt wird, rächt sich dieser, indem er für alle kocht und einen Gastraum eröffnet, wo jeder und jede bedient wird.

Zu sehen ist der Film am 16., 17., 18., 19., 21. und 22. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr. Einlass ist bereits um 19 Uhr.