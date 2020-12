Am Mittwochabend um kurz nach 18 Uhr sind zwei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf und die Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen wegen eines Kaminbrandes in einem Einfamilienhaus mit Ökonomieteil in Gangenweiler ausgerückt. Wie die Feuerwehr Markdorf berichtet, hatten die Bewohner im Wohnbereich eine starke Verrauchung festgestellt und sofort den Feuerwehrnotruf 112 gewählt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte aus Oberteuringen mit dem Löschgruppenfahrzeug LF10/6 (FL OT 1/42-1) war klar Funkenflug aus dem Kamin erkennbar (Foto). Einsatzleiter Daniel Kneule, der mit dem Kommandowagen ebenfalls schnell vor Ort war, veranlasste über die Leitstelle sofort die Benachrichtigung eines Schornsteinfegers. Weitere Löschgruppenfahrzeuge kamen von der Abteilung Riedheim und vom Standort Markdorf-Stadt, ebenso das Tanklöschfahrzeug, um schnell genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Zur Absicherung und Kontrolle wurden in jedes Stockwerk bis unter das Dach Trupps unter schwerem Atemschutz mit C-Rohr postiert, die auch mit Wärmebildkameras die Hitzeentwicklung kontrollierten.

Zur Absicherung der Feuerwehr wurde die Schnelleinsatzgruppe des DRK Markdorf alarmiert, deren Helfer und Notarzt auch die eingesetzten Atemschutzgeräteträger medizinisch überwachten.

Der Schornsteinfeger räumte den Ofen aus und kehrte den Kamin, um die brennenden Ablagerungen zu entfernen, was am wieder verstärkten Funkenflug aus dem Kamin erkbar wurde. So wurde dann eine Verringerung der Hitzebelastung des Kamins erreicht.

Erste Kräfte konnten die Einsatzstelle um 21.30 Uhr verlassen. Zur Sicherheit verblieben Einsatzkräfte aus Riedheim mit dem LF8/6 noch als Brandwache bis circa 23 Uhr vor Ort.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 50 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Foto: Feuerwehr Markdorf