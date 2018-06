Feuerwehr testet in Markdorf Drehleiterfahrzeuge

In die Jahre gekommen sind die Drehleiterfahrzeuge der drei Feuerwehren Markdorf, Meersburg und Uhldingen-Mühlhofen. Nach 25 Jahren wolle man sie zeitnah ersetzen, so Kreisbrandmeister Henning Nöh.

Damit die neuen Drehleiterfahrzeuge dann auch den Vorstellungen und Ansprüchen gerecht werden, hat die Feuerwehr am Montag- und am Dienstaggabend in der Markdorfer Innenstadt verschiedene Wagentypen ausprobiert. „Wir haben in Markdorf und Meersburg einige Altstadtteile, da müssen wir prüfen, ob wir mit den Drehleiterfahrzeugen zurechtkommen“, sagte Kreisbrandmeister Nöh. Die Einsätze sollen dadurch erleichtert werden.