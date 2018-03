Feuerwehr sucht weibliche Verstärkung

Der Kreisfeuerwehr-Verband Bodenseekreis wird weiterhin die Nachwuchswerbung der einzelnen örtlichen Wehren unterstützen. Das erklärte Kreisvorsitzender Günther Laur in der Verbandsversammlung am Freitag in der Stadthalle in Markdorf, zu der über 120 Delegierte von 23 Wehren gekommen waren. Die Werbeaktionen haben sich bereits positiv ausgewirkt, die Zahl der aktiven Wehrleute ist in den zwei vergangenen Jahren um rund sechs Prozent gestiegen.

Eine ganz besondere Werbung für die Wehren im Landkreis, war die Landesverbandsversammlung im vergangenen Herbst in Friedrichshafen, zu diesem Fortbildungs- und Delegiertentreffen kamen über 500 Feuerwehrleute aus dem gesamten Land. Laur dankte allen Wehrleuten, die bei der Vorbereitung und Durchführung geholfen haben, das Helferfest ist im Mai in Salem. Bei den Vorstandswahlen im Kreisverband werde es im nächsten Jahr Veränderung geben, kündigte Laur an. Er selber werde aus Altersgründen nicht wieder kandidieren, andere Mitglieder werden aus beruflichen Gründen auf eine Kandidatur verzichten.

Das Treffen des Landesverbands sei eine tolle Leistung der Kreiswehren gewesen, lobte Landrat Lothar Wölfle. Er war begeistert, was die Mitglieder der Wehren neben den vielen Einsätzen noch alles leisten, wenn es um Ausbildung und Übungen gehe. Vorbildcharakter im Land habe die integrierte Leitstelle, bei der die drei Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee kooperieren. Dass diese im Ernstfall auch funktioniert, habe sie beim Starkregen im Sommer bereits bewiesen, als die Leitstelle in Ravensburg Aufgaben aus Friedrichshafen übernommen habe.

Nur 161 Frauen

Die gemeindlichen Bauhöfe und die Straßenmeister des Kreises sollten verstärkt die Beseitigung von Ölspuren übernehmen, wünschte der Landrat. Ebenso sind Verbesserungen an den Brandmeldeanlagen in Gemeinschafts-Unterkünften notwendig, um Fehlalarme zu reduzieren.

Beim Kreis-Familienfest am 3. Oktober im Schloss Salem sollen die Rettungsdienste, wie die Feuerwehr, im Mittelpunkt stehen. Derzeit verfügen die kommunalen und die Werksfeuerwehren im Kreis über 2416 aktive Mitglieder, berichtete Kreisbrandmeister Henning Nöh. Dabei seien 161 Frauen, deren Anteil sei noch wesentlich zu gering, da müsse dringend nachgebessert werden. Im vergangenen Jahr rückten die Wehren im Kreis zu 3437 Einsätzen aus, dies waren deutlich mehr als im Vorjahr, bedingt durch Starkregen-, Hochwasser- und Sturmeinsätze. Nöh appellierte an die Wehrleute an Fortbildungskursen teilzunehmen, besonders dringend sei die Steigerung der Anzahl von Atemschutzträgern.

Für besondere Verdienste und besonderes Engagement in der Feuerwehr wurden sieben Feuerwehrmänner geehrt. Mit dem Bronzene Ehrenkreuz des Kreisverbandes wurde Uwe Baier (Salem) ausgezeichnet. Das Silberne Ehrenkreuz erhielten Armin Scheu (Überlingen), Hermann Pfeiffer (Tettnang) und Dagobert Heß (Stetten). Mit dem Silbernen Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehr-Verbands wurde Claus Mecking (Immenstaad) ausgezeichnet, die Silberne Ehrenmedaille des Landesverbandes erhielt Joachim Mäder (Uhldingen-Mühlhofen). Mit der Goldenen Ehrenmedaille des Landesverbandes wurde der besondere Einsatz von Michael Fischer (Friedrichshafen) belohnt.