Feuerwehr rückt zweimal aus: Gasalarm in Immenstaad und Markdorf

Im Bodenseekreis ist die Feuerwehr am Dienstag zweimal wegen Gasgeruchs alarmiert worden. In Immenstaad war ein Mehrfamilienhaus betroffen, in Markdorf die Jakob-Gretser-Schule.

In Immenstaad sind laut Polizeibericht am Dienstagvormittag Feuerwehr und die Polizei wegen Gasgeruchs in einem Mehrfamilienhaus in der Seestraße West ausgerückt. Grund für den Gasaustritt war den ersten Erkenntnissen zufolge eine defekte Dichtung. Die Menge an ausgetretenem Gas war jedoch wohl gering, sodass die Wehrleute zwar den Hahn abdrehen mussten, jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr für die Anwohner bestand und die Einsatzkräfte wieder abrücken konnten. Eine Reparaturfirma wurde für weitere Maßnahmen informiert.

Schulbetrieb ohne Heizung

In Markdorf hat es ebenfalls am Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, einen Gasalarm in der Jakob-Gretser-Schule gegeben. Die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten demnach bei einer Luftmessung keine Auffälligkeiten fest. Es sei anzunehmen, dass der Alarm aufgrund von Bauarbeiten im Schulgebäude und eines daraus resultierenden technischen Defekts ausgelöste, schreibt die Polizei. Aus Sicherheitsgründen wurde kurzzeitig der Gashahn abgestellt. Die rund 400 Schüler und Lehrkräfte konnten rechtzeitig und ohne Gefahr zum Schulbeginn um 8 Uhr ins Gebäude. Der Schulbetrieb konnte zwar zunächst ohne Heizung, aber pünktlich beginnen.