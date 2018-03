Feuerwehr-Kommandant für fünf Jahre bestätigt

Karl-Heinz Alber ist vom Markdorfer Gemeinderat für weitere fünf Jahre als Feuerwehr-Kommandant der Abteilung Ittendorf bestätigt worden, ebenso Sebastian Veit, der seit drei Jahren sein Stellvertreter ist. Beide waren bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf (Abteilung Ittendorf) einstimmig wiedergewählt worden. Vom Gemeinderat wurde ihnen vorbildliches Engagement attestiert. Zugestimmt hat der Rat dem Kauf eines Tanklöschfahrzeugs mit Sonderlöschmittel (TLF 4000 SL) für 370 000 Euro.

Das bisherige Löschfahrzeug mit Tragkraftspritze (LF 16 TS) musste nach mehr als 36 Dienstjahren außer Dienst gestellt werden. Bereits bei der Abnahme 2013 hatte der TÜV erhebliche Bedenken gegen den Weiterbetrieb des Fahrzeugs geltend gemacht und zeitnahen Ersatz gefordert. Schon 2014 hat die Stadt einen Antrag auf eine Bezuschussung aus Landesmitteln beim Landratsamt eingereicht, der aus Mangel an verfügbaren Zuschussmitteln abgelehnt wurde. Was im Gemeinderat auf Kritik stieß. Der Grund der Zuschuss-Ablehnung, so Bürgermeister Riedmann: Die neue Feuerwehrschule in Bruchsal hat den „Feuerwehrtopf leergefegt“. Dazu kam der Finanzbedarf nach dem Feuerinferno bei der Feuerwehr in Kressbronn.

Erst nach dem vierten Zuschussantrag 2016 wurde ein Landeszuschuss in Höhe von 120 000 Euro bewilligt, der in fünf Raten zu je 24 000 Euro in den Haushaltsjahren 2018 bis 2022 bereitgestellt wird, sodass die Stadt vorfinanzieren muss. Allerdings bezuschusste das Land von 2014 bis 2017 vier weitere (zwecks Ersatzbeschaffung dringend benötigte) Feuerwehrfahrzeuge für Markdorf. So einen Einsatzleitwagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 sowie einen Rüstwagen und ein Kombifahrzeug Gerätewagen Atemschutz und Strahlenschutz des Landkreises mit insgesamt 415 500 Euro.

Der zentralen Stützpunktwehr Markdorf in der Mitte des Bodenseekreises sind nicht nur die Nachbargemeinden Bermatingen und Deggenhausertal zur Unterstützung bei größeren Brandfällen zugeordnet, sondern es ist darüber hinaus ein wasserführendes Fahrzeug in Begleitung des in Markdorrf stationierten Rüstwagens des Bodenseekreises für schwere Verkehrsunfälle auf der B 33 im Bereich Stetten und auf der B 31 für die Bereiche Meersburg und Uhldingen-Mühlhofen vorzuhalten.