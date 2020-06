Feuerwehr beseitigt Ölspur auf der B 33

Einer Polizeistreife ist am Mittwochabllend um 21.22 Uhr in der Ortsdurchfahrt Markdorf eine Ölspur aufgefallen. Die Streife informeirte die Feuerwehr, um das Öl in der Ravensburger Straße zu beseitigen. Einsatzkräfte der Markdorfer Feuerwehr streuten in drei Teams mit drei Fahrzeugen die einzelnen größeren Ölflecken ab, stellen Warnschilder auf und stellten so die Verkehrssicherheit wieder her, heißt es in einer Pressemitteilung der Markdorfer Feuerwehr. Der Verursacher der Ölspur ist der Feuerwehr nicht bekannt.