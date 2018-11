Feuerwehrübung erreicht großes Publikum

Mit einer imposanten Jahresabschlussübung hat die Freiwillige Feuerwehr Markdorf, Abteilung Riedheim, am Samstag ihre Leistungsfähigkeit gezeigt. Dabei wurde deutlich, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit mit Notarzt und dem Deutschen Roten Kreuz ist. Das Szenario: Ein Autofahrer hat aufgrund zu hoher Geschwindigkeit den Zaun an der Grundschule in Leimbach durchbrochen und fuhr frontal in den Container. Der Fahrer wurde eingeklemmt, aufgrund des Aufpralls kam es zu einem Kurzschluss, der ein Feuer mit starkem Rauch in den angrenzenden Klassenzimmern auslöste.

Die Kinder verließen unter Leitung der Interims-Rektorin Franziska Schlee die Klassenräume und gingen zum Sammelplatz am Oberen Lettenweg. Dort stellte sich heraus, dass zwei Kinder fehlen. Währenddessen kamen bereits die ersten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Riedheim. Abteilungskommandant Florian Jehle verschaffte sich einen Überblick über die Situation und teilte dann die Wehrleute auf. Einige gingen mit Atemschutzgeräten in die Schule, suchten und retteten die beiden fehlenden Kinder. Danach begannen sie, das Feuer in den Klassenräumen zu löschen.

Die zweite Gruppe der Wehrleute sicherte das Auto, der inzwischen eingetroffene Notarzt und die Sanitäter vom DRK-Markdorf versorgten und stabilisierten den verletzten Fahrer. Aufgrund der Schwere der Verletzung entschied der Arzt auf eine patientenschonende Rettung, dabei wird dieser liegend aus dem Fahrzeug gehoben. Das bedeutete, die Wehrleute mussten mit der Rettungsschere das Dach des Autos abnehmen. Danach öffneten sie mit dem Spreizer die Seitentür, sodass der verletzte Fahrer behutsam auf die Trage gehoben werden konnte.

Mit großem Interesse beobachteten die zahlreichen Grundschüler und ihre Eltern den Ablauf der Übung. Der ehemalige Kommandant Günter Thiel informierte sie umfassend über die Situation, was passiert ist, was die Wehrleute gerade tun und warum. Nach Abschluss der Übung erläuterte er gemeinsam mit Andreas Knödler einige technische Ausrüstungsgeräte und wie sie angewandt werden.

Es sei eine super spannende Übung gewesen, stellte Bürgermeister Georg Riedmann abschließend fest. Sie habe gezeigt, dass die Wehrleute nicht nur mit Wasser gut umgehen können, sondern auch mit technischem Gerät. Es war sicherlich sehr interessant für die Zuschauer, sie konnten sehr viel sehen. Das Übungsziel sei erreicht worden, die Wehrleute hätten alles richtig gemacht, stellte Johannes Beck, der stellvertretende Gesamtkommandant, fest. In der Abschlussbesprechung wurde von einem DRK-Sanitäter der lange Weg zum Sammelplatz kritisiert, der Weg zur Mehrzweckhalle sei deutlich kürzer. Dem stimmte auch Abteilungskommandant Florian Jehle zu. Dazu gebe es die Übungen, um solche Schwachpunkte zu erkennen und Veränderungen anzuregen.