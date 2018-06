Festnahmen: Polizei klärt brutalen Raubüberfall auf

Vier Männer haben im Mai in Markdorf eine Familie im Schlaf überrascht, mit einer Pistole bedroht, gefesselt und ausgeraubt. Jetzt sind die Täter gefasst.

In der Nacht zum 23. Mai waren vier zunächst unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bernhardstraße in Markdorf eingedrungen, haben dabei die Bewohner im Schlaf überrascht, mit einer Pistole bedroht, gefesselt und schließlich Schmuck, Bargeld und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen führten Anfang Juni auf die Spur von vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 21 und 28 Jahren, die am 12. Juni, nachdem sie eine weitere Tat geplant haben dürften, von Spezialkräften festgenommen werden konnten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ das Amtsgericht gegen das Quartett Haftbefehle. Die vier Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Mehr entdecken: Familie von Einbrechern mit Pistole bedroht und gefesselt

Die in Bocholt, Rhede und Oberhausen wohnenden und aus dem Kosovo stammenden Männer, die sich teilweise falscher Identitäten bedienten, stehen im Verdacht, zumindest fünf gleichgelagerte Straftaten im Raum Bocholt begangen zu haben.

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)