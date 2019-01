Festival: Vereine sollen Atmosphäre perfekt machen

Das Open-Air-Festival in Markdorf, das dieses Jahr in die zweite Runde geht, will vor allem durch seine Atmosphäre bestechen. Von Donnerstag, 4. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, treten Namika, Howard Carpendale und seine Band, Seven und Flo Mega sowie Status Quo auf dem Marktplatz auf. Die Veranstalter hoffen, den Schwung von der gelungenen Premiere 2018, als die Stadtkapelle ihr 150. Jubiläum feierte, aufnehmen zu können.

„Wir wollen ein möglichst breites Publikum ansprechen, sowohl was die Altersklassen betrifft als auch was den musikalischen Stil und die Genres angeht“, sagt Mitorganisator Jens Neumann. Gemeinsam mit Dieter Bös, einem der Mitbegründer der ehemaligen Konstanzer Konzertagentur Koko, hat er das Kulturteam Markdorf gegründet. In Form dieses Zwei-Mann-Unternehmens sind sie als Veranstalter für das Open Air in Markdorf verantwortlich und übernehmen auch das Risiko.

Atmosphäre ist wichtig

„Bei der Programmgestaltung war uns von Anfang an klar, dass das Festival nicht rein auf Kommerz ausgerichtet sein soll“, sagt Jens Neumann. Dazu gehöre auch, dass örtliche Vereine in die Veranstaltung eingebunden werden. „Klar ist, dass die Stadtkapelle einen Getränkestand übernimmt, aber wir sind auch mit anderen Vereinen im Gespräch“, sagt er. Die Vereine könnten so nicht nur ihre Kasse aufbessern, sondern könnten die Leistung auch günstiger anbieten als ein professioneller Caterer. Genauso soll es die Pfandbecheraktion wieder geben, bei der die Besucher den Pfand spenden können. Der komplette Erlös dieser Aktion soll Vereinen und Organisationen in der Region zugutekommen. „Das trägt auch zur Atmosphäre bei“, sagt Neumann. Diese Rückmeldung hätten 2018 viele Besucher gegeben.

Die Sängerin Namika spreche mit ihrer Musik, einer Mischung aus vorwiegend deutschsprachigem Pop und Hip-Hop, vor allem junge Leute an. Trotz tiefgründiger Texte klingt die Musik der 27-Jährigen sommerlich-leicht und gut gelaunt. Sowohl mit ihrem ersten Album „Nador“ als auch mit der ersten Single „Lieblingsmensch“ erreichte sie Platz eins der deutschen Charts.

Schlagerstar mit Berufserfahrung

Mit Howard Carpendale kommt ein Schlager-Urgestein nach Markdorf. Er ist seit 50 Jahren im Showgeschäft, hat mehr als 50 Millionen Tonträger verkauf und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Zu den größten Hits des 72-Jährigen zählen „Hello Again“, „Tür an Tür mit Alice“ und „Ti Amo“. Zum Auftritt nach Markdorf bringt der Schlagerstar seine Band mit.

Mit Seven und Flo Mega treten am Samstag dann zwei Soul- und R’n’B-Sänger auf, die in Deutschland eher unbekannt sind. „Beide sind richtig gute Musiker“, sagt Jens Neumann. Seven stammt aus der Schweiz und ist dort einem größeren Publikum bekannt. Doch auch in Deutschland dürften ihn einige kennen: Er trat bereits in der TV-Show „Sing my Song“ auf. Flo Mega und seine Band werden zuerst auf der Bühne stehen. Der Bremer startete seine musikalische Laufbahn als Hip-Hopper, macht mittlerweile aber deutschsprachigen Soul, der an den Stil der 1960er- und 1970er-Jahre angelehnt ist.

Schlagen die beiden Künstler am Samstag noch sanftere Töne an, wird es am Sonntag mit Status Quo rockig auf dem Marktplatz. Die Band, die in den 1960er-Jahren gegründet wurde, zählt zu den langlebigsten Rockgruppen. Der Durchbruch gelang den Briten 1968 mit dem Stück „Pictures of Matchstick Men“. Bislang haben sie 31 Studio- und mehrere Livealben veröffentlicht. Zu ihren bekanntesten Stücken gehören „Whatever You Want“ und „Down Down“, und ihre Cover-Versionen von „In the Army Now“ und „Rockin’ All Over the World“ sind vermutlich bekannter als die Original-Versionen.