Ferienspiele Markdorf dieses Jahr mit Weihnachtsmarkthütten

Die Vorbereitungen für die Ferienspiele haben auf der Weiherwiese begonnen. Da der seit vielen Jahren genutzte Bauwagen marode geworden ist, hat Markdorf Marketing den Organisatoren der Ferienspiele drei Hütten vom Weihnachtsmarkt zur Verfügung gestellt. In den Hütten sollen Bastelmaterialien, Werkzeuge und andere Utensilien gelagert werden. Als Leihgebühr sollen die Jugendlichen die drei Hütten mit einer Thermofolie von innen isolieren. Das Arbeitsteam war am Mittwoch dabei, diese Auflage zu erfüllen. Ab Samstag werden wieder 106 Kinder zu den Ferienspielen kommen, die in diesem Jahr unter dem Motto Dschungel-Fieber stehen.