Ferienende: Die letzten weißen Flecken

Für die Lehrer am BZM hat die Schule diese Woche schon begonnen. Sie holen die Pläne ab, begrüßen neue Kollegen, richten die Klassenzimmer ein. Viele von ihnen suchen außerdem verzweifelt die neuen Schlüssel, denn wegen der Amokgefahr an deutschen Schulen hat auch das BZM ein neues Sicherungssystem. Die Klassenzimmer sind ab jetzt von innen verschließbar. So können sich Schüler und Lehrer bei Amokgefahr verbarrikadieren. Gleichzeitig wurde das ganze Schließsystem der Schule umgestellt und noch sind nicht alle Schlüssel verteilt. In dem Gewusel erledigt Hausmeister Karsten Richter letzte Arbeiten. „Jetzt ist die ruhige und produktive Ferienzeit vorbei“, sagt er. Er tauscht ein veraltetes Schild aus, auf dem noch „Hauptschule“ stand.

Auch die Lehrerlandkarte, die Überblicktafel, auf der die Lehrer am Gymnasium abgebildet sind, ist noch nicht auf dem neuesten Stand. Zwischen den Bildern leuchten viele weiße Flecken – Platz für die neuen Gesichter am Gymnasium. Den Lehrern steht ein besonderes Schuljahr bevor: das Abschlussjahr der „Gemeinsamen Kursstufe“, also dem Doppelabschluss der G8- und G9- Stufe. „Vor allem die Prüfungsorganisation wird eine Herausforderung“, sagt Direktor Tilmann Siebert, „weil wir eben fast doppelt so viele Prüflinge haben“. 155 Abiturienten werden es sein. Die mündlichen Prüfungen werden wohl um einen Tag verlängert. Aber das Gymnasium ist gut vorbereitet, die Stundenpläne stehen schon seit vier Wochen fest. Der Freitag soll zur Begabtenförderung genutzt werden, mit der beliebten Roboter AG. Länger als 15.30 Uhr soll aber kein Schüler am BZM bleiben, damit noch Zeit für Vereine bleibt. „Wir sprechen mit dem Freitagnachmittag die interessierten Schüler an, die auch Lust dazu haben“, so Siebert.

Die Werkrealschule setzt auf ein anderes Konzept. Die Schüler sollen ab sofort keine Hausaufgaben mehr mit nach Hause nehmen – sondern sie gleich in der Schule machen. „Das war bei uns immer ein sehr leidiges Thema mit der Hausaufgabenkontrolle“, sagt Rektor Helmut Faden. Deshalb wird die Werkrealschule immer mehr zur Ganztagsschule, und die Lernzeiten werden in die Schule verlegt. „Wir werden im kommenden Schuljahr drei Tage Mittagschule haben und an einem Tag AG“, sagt Faden. Das bedeutet mehr Arbeit für die Lehrer und bessere Betreuung für die Schüler.

In der Realschule stand, anders als im Gymnasium, bis vor kurzen noch nicht fest, wer die weißen Flecken auf der Lehrerlandkarte füllen soll. Erst seit vergangener Woche ist der Lehrplan vollständig – landesweit soll es zu wenig Realschullehrer geben, so auch am BZM. „Zu Beginn der Ferien sah es bei uns noch richtig düster aus“, so Schulleiter Roland Hepting, „aber es geschehen noch Wunder“. Kurz vor Schulbeginn konnten die nötigen Lehrer gefunden werden, seit Montag ist der Stundenplan komplett. „Chemie und Deutsch sind unsere Problemfächer“, so Hepting. Aber es ist es gelungen, alle Fächer zu besetzen, und Hepting zeigt sich zufrieden. 56 Realschullehrer sind es insgesamt, viele waren schon diese Woche im BZM unterwegs. „Die neue, junge Generation von Lehrern ist da anders. Die bereitet sich früh vor und richtet sich ein, damit am Montag alles sofort losgehen kann“, sagt Hepting.

Gut für die Schüler, schlecht für Hausmeister Karsten Richter. Jetzt laufen ihm noch früher als sonst die Lehrer im Weg rum, wie er scherzend sagt. Aber bis nächste Woche will er das meiste geschafft haben – wenn zu den Lehrern auch noch die insgesamt 281 neuen Fünftklässler von allen drei Schulen ans BZM kommen. (ick)