Feldweg wird von Bach unterspült

Ein Feldweg in Stadel wird derzeit von einem Bach unterspült. darauf wies Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth in der Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt Markdorf am Dienstagabend hin. Er bat darum, einen Ortstermin mit dem Bauhof auszumachen, bevor der Weg größeren Schaden nimmt.

Bürgermeister Georg Riedmann betonte, dass der Bauhof sofort tätig werden müsste. Eva Glöggler, bei der Stadt für das Gebäudemanagement zuständig, informierte sich gleich bei Roth genauer. Im Frühjahr 2015 wolle sich die Stadt laut Riedmann den Wegen widmen.