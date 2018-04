„Feier Ware Jazz Band“ gibt ihr Debut in Markdorf

Die Vorbereitungen für das 38. Dixiefest laufen auf Hochtouren. Am 6. Mai bieten die Markdorfer Einzelhändler zum damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag wieder ein umfangreiches Programm für die ganze Familie. Dazu gibt es zwischen 12 und 17 Uhr mitreißende Dixie-Musik auf mehreren Bühnen in der Stadt.

Erstmals wird die „Feier Ware Jazz Band“ in Markdorf zu hören sein. Neben dem Dosch-Haus bieten die sechs Musiker Jazz und Schlager aus den 1920er und 1930er Jahren. Dabei verzichten so weit als möglich auf Elektronik, sie bieten naturreine Feier Ware und verzichten auf „Konserven“-stoffe. Bereits einige Auftritte hatte die Dixie Company, die sechs Musiker sind mit fröhlichem Dixieland, kultivierten Swing und erdigem Blues in der Hauptstraße zu hören. Kein Dixiefest ohne die Country Formation Knapp ein Jahr, die in diesem Jahr am Rathaus zu hören ist. Begleitet werden die Musiker von Line-Dance-Gruppen, sodass es für die Besucher nicht nur was für die Ohren, sondern auch für die Augen gibt. Keinen Verstärker braucht die Zäpfle-Bräss, so ist sie an verschiedenen Stellen zwischen Proma und Sparkasse zu hören. Zu hören ist alles, was Spaß macht: Soul, Blues Rock und Funk und dazu ein kräftiger Schuss New Orleans-Jazz. Erstmals in Markdorf zu hören, ist die Tschäss Brass – eine neu gegründete Brassband aus dem Raum Pfullendorf, in der Besetzung Tuba, Posaune, Trompete, Saxophon und Schlagzeug. Ihre Instrumente werden die Musiker bei Küchen Krall in der Mangoldstraße auspacken und die Grillvorführungen in der Outdoor-Küche musikalisch begleiten.

Die Einzelhändler werden Aktionen vorbereiten. Einen „Garten der Hemden“ gibt es an der Marktstraße beim Bekleidungshaus Kappeler. Eine Sinnesreise durch die Welt der Heilpflanzen bietet die Panda-Apotheke an. In anderen Geschäften gibt es Rabatte in unterschiedlicher Höhe. Besonders lukrativ ist es bei Uhren und Schmuck Wielath. Dort gibt es neben einem Collier von Cœr de Lion, eine Damen- und eine Herrenuhr zu gewinnen.

Für Technikbegeisterte gibt es im Stadtgraben eine Rennstrecke. Darauf werden RC-Cars, ferngesteuerte Rennwagen, rasante Runden drehen. Im Proma und davor bietet TGA Bodensee eine Fülle von Informationen zur E-Mobilität. Zudem gibt es einen Foto-Wettbewerb bei dem Kreativität gefragt ist. Einige ihrer Fahrzeuge werden die Oldtimerfreunde Meersburg im westlichen Teil der Hauptstraße präsentieren.

Einen Kinder-Flohmarkt gibt es wieder auf dem Edeka-Parkplatz an der Mangoldstraße. Für die Erwachsenen gibt es auf dem Edeka-Parkplatz an der Ravensburger Straße einen Flohmarkt. Zudem kann auch im Haus im Weinberg nach Herzenslust getrödelt werden. Für die Kinder wird zudem noch eine Töpferwerkstatt und eine Farbzauber-Maschine im Doschhaus angeboten.