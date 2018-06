Fast 3000 Bürger stützen die Petition

Genau 2904 Unterschriften zur Unterstützung der Petition gegen einen Planungsstopp der Ortsumfahrungen Neufrach und Bermatingen haben die Petenten Carola Uhl, Franz Kutter und Paul Müller am Dienstag in Stuttgart übergeben. Nun heißt es erst mal warten: Mindestens ein halbes Jahr dauert es, bis mit einer Entscheidung aus Stuttgart zu rechnen ist.

Die Bürgermeister von Markdorf, Bermatingen und Salem waren bei der Übergabe an Beate Böhlen, Vorsitzende des Petitionsausschusses, im provisorischen Landtag in Stuttgart dabei. „Freundlich und geschäftsmäßig“ seien sie von Böhlen empfangen worden, hieß es im Pressegespräch am Mittwoch. Theoretisch hätte es auch gereicht, das Gesuch per Post zu senden. Durch das persönliche Erscheinen sei es auch darum gegangen, die Geschlossenheit der drei Gemeinden zu signalisieren. Im Schnitt gehen jedes Jahr 1200 Petitionen an den Landtag.

Aufgabe des Ausschusses wird es nun sein, „eine rechtlich saubere Prüfung auf den Weg zu bringen“, so Salems Bürgermeister Manfred Härle mit Blick auf die Einstellungen der Planungen für Bermatingen und Salem. Aus Sicht Salems habe das Verkehrsministerium dabei ein nicht nachvollziehbares Verfahren an den Tag gelegt. Härle sprach die Argumentationen an, die nach Einstellung der Planungen aus Stuttgart kamen: Der Verweis auf personelle Engpässe bei den öffentlichen Straßenbaubehörden, die Überzeichnung des Impuls-Programms, durch die die Finanzierung der beiden Straßenprojekte eigentlich hätte abgedeckt werden sollen. Und nicht zuletzt die Entscheidung der Ministerien, den Lückenschluss der B31 von Friedrichshafen nach Überlingen zu vollziehen. „Wir begrüßen es, wenn der Ausbau der B31 vorangetrieben wird“, so Martin Rupp, Bermatinger Bürgermeister. Das könne allerdings nicht zu Lasten des Ausbaus des nachgeordneten Hinterlandnetzes gehen. Beide gehöre zusammen, berief er sich auf den Planfall 7.5. „Wir fühlen uns bestätigt“, sagte er zu den vielen Unterschriften, die nun in zwei Ordner gepackt in Stuttgart liegen.

Unterschriften geben Rückenwind

Seit den beiden Bürgerentscheiden, die pro Umfahrung ausgegangen sind, seien Jahre ins Land gegangen. Nun zeige sich, dass nach wie vor eine große Unterstützung aus der Bevölkerung vorhanden sei. Diese sehr beachtliche Zahl gebe den Petenten einen starken Rückenwind.

Auch Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann fand es beeindruckend, dass so viele Bürger aufstehen und sich für die Realisierung von Infrastrukturprojekten einsetzen. Zuletzt sei es bei Bürgeraktionen im Land mehrheitlich um eine Verhinderung von Maßnahmen gegangen.

Markdorf unterstützt die Petition, allerdings kann die Südumfahrung nicht von der Petition umfasst werden, da sie – wie mehrfach berichtet – beklagt wird. Riedmann: „Dennoch stehen wir voll hinter der Petition.“ Die SU Markdorf sei auch für sich alleine funktionsfähig, aber der Netzgedanke in Verbindung mit den Umfahrungen Neufrachs und Bermatingens bringe sie erst in volle Funktion.

Riedmann ging auf die „Fadenscheinigkeit der Argumente“ des Landesverkehrsministeriums ein. Minister Winfried Hermann habe im Oktober 2014 für den Ausbau der B31 in Hagnau eine Kick-off-Veranstaltung im ersten Quartal 2015 mit Zeit- und Ablaufplan angekündigt. „Nun sind wir bald am Ende des zweiten Quartals, rein gar nichts ist passiert.“ Von Oktober bis Mai hätte man für die Ortsumfahrung Bermatingens viel weiterarbeiten können. Nicht nachvollziehbar findet auch Susanne Schwaderer, CDU-Kandidatin für die kommende Landtagswahl, den Verweis auf personelle Engpässe in Regierungspräsidium und Verkehrsministerium, zumal für Hagnau ein Fremdbüro für die Planungen eingeschalten worden sei. Schwaderer: „Ich möchte die wahren Gründe für den Planungsstopp wissen. Das hat die Bevölkerung auch verdient.“

Hahn spricht von Höflichkeit

Der Landtagsabgeordnete Martin hahn (Grüne) bezeichnete sein Beisein bei der Übergabe der Petition als „Höflichkeit“, wie er zur SZ sagte: Wenn drei Bürgermeister und weitere Bürger aus der Heimat nach Stuttgart kommen, dann könne man sie als Abgeordneter auch begrüßen. Die Petition unterstützt er aber nicht, da sie in Regierungsentscheidungen eingreifen wolle. Hahn: „Die Landesregierung hat in diesen Fällen nicht aus Jux und Dollerei gehandelt, sondern aus Notwendigkeit.“

Sein CDU-Kollege Ulrich Müller unterstützt die Petition (die SZ berichtete). Zudem hat er am Mittwoch eine kleine Anfrage im Landtag eingereicht, die sich mit den Hintergründen des Planungsstopps beschäftigt.