Familie mit Pistole bedroht und gefesselt: Polizei prüft Zeugenhinweise

Zu dem Raubüberfall, den vier maskierte Männer am frühen Mittwochmorgen in einem Wohnhaus in Markdorf verübt haben, sind bei der Polizei mehrere Zeugenhinweise eingegangen.

„Sie werden derzeit abgearbeitet“, sagt Polizeipressesprecher Markus Sauter auf Anfrage der SZ. Vier unbekannte Männer waren am Mittwoch gegen 4 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam in das Wohnhaus in der Bernhardstraße eingedrungen, wo sie die Bewohner mit einer Pistole und Messern bedroht haben sollen.

Sie sollen die Familie an Armen und Beinen gefesselt haben, bevor sie die Räume nach Wertsachen durchsuchten. Sie stahlen Armbanduhren, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Opfer wurden bei dem Überfall nicht verletzt. Sie konnten sich gegen 4.30 Uhr, nachdem die Einbrecher geflüchtet waren, selbst befreien und die Polizei verständigen. Zum genauen Ablauf der Tat, etwa wieviele Menschen Opfer des Verbrechens wurden oder ob sie im Schlaf überrascht wurden, macht die Polizei keine Angaben.

So beschreiben die Opfer die Täter

Der Haupttäter, vermutlich ein Osteuropäer, soll etwa 25 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und schlank sein. Er soll grün-graue Augen und gebrochen Deutsch gesprochen haben. Bekleidet war der Mann mit einem khakifarbenen Blouson, schwarzen Jeans, schwarzen Schuhen des Modells „Chucks“ und grauen Bauhandschuhen. Als Maskierung trug er eine neoprenartige Sturmhaube mit Sehschlitzen und darüber eine weiße Staubmaske.

Der zweite Täter soll etwa 22 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß sein und von allen am besten deutsch gesprochen haben. Er humpelte und trug einen roten Kapuzenpulli sowie eine khakifarbene, schmal geschnittene Hose, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle und braune Bauhandschuhe. Maskiert war er mit der über den Kopf gezogenen Kapuze und mit einer weiteren Verdeckung darunter. Womit genau er sein Gesicht bedeckte, konnten die Opfer nicht genau beschreiben. Es habe so ausgesehen, als hätte die Maskierung unter der Kapuze aus zwei Teilen bestanden. Die beiden Komplizen sollen etwa gleich alt sein, etwa 1,70 Meter groß und ebenfalls osteuropäischer Herkunft. Sie sollen bei dem Überfall Handschuhe getragen haben.

