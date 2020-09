Falsche Enkel gehen leer aus

In Beramtingen und im Deggenhausertal haben am Dienstag zwei ältere Mitbürger Anrufe falscher Enkel erhalten. Laut Polizei rief eine unbekannte Frau einen 65-Jährigen in Deggenhausertal an und gab vor, die Nichte zu sein, die zur Schadensregulierung 40 000 Euro brauche. Außerdem wurde eine 82-jährige Frau in Bermatingen von einem angeblichen Enkel um 30 000 Euro gebeten. Es gelang dem Anrufer, die 83-Jährige dazu zu bewegen, einen größeren Bargeldbetrag von der Bank abzuheben. Einer Bankangestellten fiel die hohe Summe zwar auf, doch die Frau gab an, das Geld für den Kauf eines Autos der Tochter zu benötigen. Nur der Tatsache, dass sich der unbekannte Täter sich nicht mehr meldete, dürfte es zu verdanken sein, dass hier kein finanzieller Schaden entstand.