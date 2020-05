Fahrzeug brennt aus

In Mennwangen hat am Donnerstagnachmittag der Wagen eines 50-Jährigen gebrannt, wie die Polizei mitteilt. Nachdem der Autofahrer Rauch wahrnahm, stellte er sein Fahrzeug an einer Bushaltestelle ab. Die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal, die mit 21 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Der Fahrer wurde durch das Feuer nicht verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.