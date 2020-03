Fahrradstreifen für die Bernhardstraße

Die Bernhardstraße soll auf beiden Seiten einen Fahrradschutzstreifen erhalten, das hat der Markdorfer Gemeinderat am Dienstag einstimmig beschlossen. Dadurch soll ein besserer Schutz für Radfahrer erreicht werden, besonders für die Schüler Richtung Bildungszentrum. Wenn die Schutzstreifen markiert sind, dürfen auf der Straße keine Autos mehr geparkt werden. Es gebe in den Seitenstraßen und in zumutbarer Entfernung anderweitige Parkmöglichkeiten.

Die Markierung eines Fahrrad-schutzstreifens auf der Straße „Am Sportplatz“ wurde von der Straßenverkehrsbehörde beim Landratsamt abgelehnt. Die Straße befinde sich in einer Tempo-30-Zone und diene dabei vorrangig dem Schutz der Anwohner sowie der Fußgänger und Radfahrer. In einer solchen Zone sind solche Schutzstreifen nicht zulässig, da hier „rechts vor links“ gelte.

Der Punkt „Einrichtung einer Fahrradstraße zwischen Markdorf und Kluftern“ wurde abgesetzt, es gebe noch Kommunikationsbedarf mit den Anliegern, begründete Bürgermeister Georg Riedmann die Rücknahme.