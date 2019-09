Für 110 Schüler beginnt der Ernst des Lebens

Rund 100 Erstklässler und zehn Kinder in die Förderklasse der Jakob-Gretser-Grundschule sind am Samstag eingeschult worden. „Herzlich willkommen in unseren kleinen, engen Räumen“, begrüßte Rektor Andreas Geiger die Kinder mit ihren Eltern. Es herrschte tatsächlich eine drangvolle Enge in der Turnhalle.

Die Zweitklässler führten das Theaterstück „Der Tiger will lernen“ auf. Dabei begaben sich Tiger und Bär auf die Suche, bis sie ihr Ziel die Schule erreichten. Anschließend gingen die Erstklässler für eine Stunde in ihre Klassenzimmer. Währenddessen gab es für die Eltern einen kleinen Imbiss, den die Viertklässler vorbereitet hatten.

Die Anzahl der Lehrer reiche aus, um die vorgegebenen Stunden in Regelbereich zu unterrichten, berichtete Rektor Geiger am Rand der Einschulung. Es gebe aber keine Reserve für besondere Angebote. Die Erstklässler werden nach dem neuen Konzept der Grundschule unterrichtet, ebenso wird mit dem Ganztagsangebot begonnen.