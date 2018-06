Eugenie Guldin stirbt im KZ Ravensbrück

Auch 70 Jahre nach Kriegsende und der Befreiung der Konzentrationslager soll kein Opfer des NS-Regimes je vergessen sein. Die Markdorferin Eugenie Guldin fand am 1. März 1945 im Frauen-KZ Ravensbrück den Tod. Die junge Frau war an ihrer Arbeitsstelle bei der Reichsbahn am Markdorfer Bahnhof von zwei Kolleginnen denunziert worden.

Manfred Ill, der kürzlich verstorbene Stadtarchivar, hat das Schicksal der Markdorferin in einem Band der „Markdorfer Begegnungen“ festgehalten. Darin findet sich auch der letzte Brief der 36-Jährigen aus dem Gefängnis in Konstanz, wo sie nach ihrer Verhaftung am 15. August 1944 bis zu ihrem Transport nach Ravensbrück Ende November 1944 inhaftiert war. Er ist ein rührendes Beispiel, wie sehr sich Eugenie Guldin in ihrer ausweglosen Situation um ihre Lieben zu Hause sorgte, wie der Bericht unten auf der Seite zeigt.

Was war das Verbrechen, dessen man Eugenie Guldin beschuldigte? Was hat sie getan, dass sie verhaftet und ermordet wurde? Fest steht, dass es zwei Arbeitskolleginnen waren, die sie ins Gefängnis brachten. Seit April 1942 tat Eugenie Guldin Innendienst im Bahnhof Markdorf. Sie hatte sich um die Stelle bei der Reichsbahn beworben. Sie, die als freundliche und geradlienige Bürgerin geschätzt wurde, musste dafür in eine NS-Organisation eintreten. Das fiel ihr schwer, wie es Manfred Ill in den Markdorfer Begegnungen formuliert, denn ihre Familie – ihre Eltern betrieben ein Malergeschäft im „Dorf“, dem Ortsteil Richtung Bermatingen – sympathisierte keineswegs mit Hitler und seiner NSDAP. Eugenie trat nur gezwungenermaßen ein, sie entschied sich für die NS-Frauenschaft.

Bei der Arbeit pflegten die Kolleginnen und Kollegen einen offenen Umgangsstil. „Man kannte sich“, schreibt Ill. Neben Eugenie Guldin war Bahnassistent Müller hier stationiert, eine Frau M. aus Markdorf und ein 18-jähriges Mädchen aus Bermatingen, dessen Name mit A. abgekürzt ist. Der Bahnassistent Müller war als Elsässer kritisch gegenüber dem NS-Regime eingestellt. Er machte Ende Juli 1944 im Beisein der Mitarbeiterinnen wohl mehrfach bissige Bemerkungen zum Dritten Reich und formulierte deutlich, dass er nicht mehr an den Endsieg glaubte.

Die junge A., die über dieses Thema schon zuvor im Disput mit Müller und Guldin gelegen hatte, denunzierte ihn beim Bahnhofsvorstand, der die Gestapo in Konstanz informierte. Müller wurde sofort verhaftet, sein weiterer Weg führte in das KZ Dachau und schließlich nach Buchenwald. Er überlebte zwar die schreckliche Haft, wurde aber so schwer krank, dass es kurz nach der Befreiung an den Folgen des KZ-Aufenthalts starb.

In den Befragungen durch den Konstanzer Gestapomann gab das Mädchen A. weiter, dass auch Eugenie Guldin Witze über und Äußerungen gegen Hitler gemacht habe. Die andere Mitarbeiterin, Frau M. aus Markdorf, wurde als Zeugin gehört. Sie bestätigte die Aussagen der jüngeren Kollegin. Am 15. August 1944 verhaftete man Eugenie Guldin und brachte sie ins Gefängnis nach Konstanz.

Eugenies Schwester Mathilde Rogg hat Aufzeichnungen über die Umstände der Verhaftung geführt, die sie auf privatem Weg nachgefragt hatte. Denn wie üblich wurden von Polizeiseite keinerlei Angaben zu den Anschuldigungen gemacht. So soll Eugenie unter anderem geäußert haben, dass „Hitler Anfälle bekäme“. Zudem habe sie gesagt, dass die Deutschen ähnliche Verluste erlitten wie die Russen und man „von Rommel schon lange nichts mehr gehört habe“.

Ebenso hielt ihre Schwester fest, wie die Zeugin M. sich geäußert habe als sie erfuhr, dass Eugenie Guldin im KZ war: „Sie ist jetzt da, wo sie hingehört.“

Zweimal im Monat durfte Eugenie aus der Haft schreiben. Die Briefe wurden zensiert, doch sie schrieb am 17. September 1944, dass sie nun seit fünf Wochen in Haft sei und „so viel weiß wie am ersten Tag“. Am 29. Oktober schreibt sie, ein Rechtsanwalt sei immer noch nicht zu ihr gekommen.“ Und schließlich: „Wenn man den ganzen Tag eingesperrt ist, schleicht sich gern das Heimweh heran.“ In ihrem letzten Brief am 26.11.1944 stellt sie fest, dass sie auf unbestimmte Zeit in ein Lager kommen soll.

Es ist das KZ Ravensbrück, in das sie Ende November deportiert wird. Sieben Wochen danach weiß ihre Familie in Markdorf immer noch nichts von ihrem genauem Aufenthaltsort. Ihre Schwester Mathilda Rogg schreibt im Auftrag der Eltern einen Brief an die Gestapo in Konstanz, indem sie „hölflich um die Adresse von Eugenie bittet“. Sie könne die Eltern mit ihrem ins Unterträgliche gesteigerten Kummer nicht mehr beruhigen. Ihr Bruder Anton sei seit kurzem vermisst, das Leid in der Familie sei außerordentlich groß.

Am 5. April 1945 rief der Markdorfer Gendarmerie-Oberwachtmeister Wehrle im Auftrag der Gestapo bei ihrem Vater an und teilte mit, dass Eugenie im KZ Ravensbrück am 1. März an einer Herzmuskellähmung gestorben sei. Eine schriftliche Sterbebescheinigung einer verantwortlichen Stelle traf nie ein. Beim Seelenamt in der Kirche Sankt Nikolaus stand ein leerer Sarg.

Nach Kriegsende wandte sich die Familie an die Alliiertenbehörde, um die Umstände von Eugenie Guldins Tod zu erfahren. Von Mitgefangenen erfährt sie, dass die Markdorferin am 1. April 1945 vergast worden war. Diese Art der Beseitigung hatte man laut Manfred Ill erst zu Anfang 1945 im KZ Ravensbrück eingesetzt, als die Rücktransporte von zehntausenden Gefangenen aus den KZ-Lagern im Osten eintrafen und kein Platz mehr im Lager war.

Die beiden Denunziantinnen, die für den Tod zweier Menschen verantwortlich waren, bekamen folgende Strafen: Die 18-jährige A. aus Bermatingen wurde einige Wochen inhaftiert, die ältere Frau aus Markdorf hatte Putzdienst bei den französischen Behörden in Friedrichshafen zu leisten.

Die katholische Kirchengemeinde Markdorf wird bei der Frauenmesse am Mittwoch, 4. März, um 9 Uhr der Markdorferin Eugenie Guldin gedenken, so Pfarrer Ulrich Hund. Die Messe findet in Sankt Nikolaus statt.