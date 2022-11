Escape-Tour-Gewinn eingelöst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Escape-Tour-Gänger in Bermatingen konnten von April bis Ende August an einem Gewinnspiel teilnehmen. Der erste Preis ging an Familie Ruh aus Ottersweier. Kilian, seine Mutter Tatiana und Vater Hermann konnten nun zwei Tage in der Ferienwohnung „Buche“ auf dem Hofgut Wiggenweiler verbringen und Bermatingen im Herbst erleben. Im Rahmen ihres Pfingsturlaubs in Markdorf, waren sie auf die Escape-Tour in Bermatingen aufmerksam geworden und hatten sich mit Begeisterung in das Rätsel-Abenteuer gestürzt. Im Team konnten Sie alle Fragen richtig beantworten, Hermann Ruh sorgte dafür, dass sie auf dem richtigen Weg blieben, Kilian und seine Mutter schrieben eine Email mit der Lösung und so nahmen sie an der Verlosung Anfang September teil. Groß war die Freude, etwas gewonnen zu haben und gerne fuhren sie noch einmal an den Bodensee. Laurenz Schmidt vom Hofgut Wiggenweiler hatte den Aufenthalt gespendet und begrüßte, gemeinsam mit seinem Wohnungsverwalter Max Voß, einem neugierigen Schimmel und Barbara Raeder vom Touristischen Arbeitskreis die Familie auf seinem Hof. Versorgt mit vielen Tipps, starteten die Ruhs anschließend ihre Erkundungstour über den Hof und in die nähere Umgebung.