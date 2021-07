Es gackert jetzt am Mehrgenerationenhaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

…und plötzlich hört man es am MGH gackern und scharren, denn die Hühner sind endlich eingezogen. Der Rotary Club Markdorf hat für das MGH und das benachbarte Altenpflegeheim St. Franziskus ein Hennenhaus initiiert und zur Vervollständigung zusammen mit vier glücklichen Hühnern an Renate Hold und Angela Pittermann vom MGH sowie Ralf Scharbach vom Seniorenheim übergegeben. Dort wurden die neuen Bewohner schon sehnsüchtig erwartet, wie die liebevoll gestalteten Namensschilder zeigen. „Es ist inzwischen nachgewiesen, dass Hühner einen sehr positiven Einfluss auf Senioren haben“, erklären die Initiatoren Ralf Holverscheid, Dr. Lars Ruhbach und seine Ehefrau Kristin Brüning. „Dazu kommt, dass die Haltung und Pflege der Hühner nicht nur Senioren sondern auch Kinder glücklich macht“, flankiert Dr. Hanna-Vera Müller vom Rotary Club. Das Hühnerhaus selbst wurde von Rudi Glöggler, Hugo Brecht und Marco Fandel, Ersterer Vorsitzender des MGH Fördervereins, zusammen mit einer Gruppe Schüler gebaut. Hausbau und Federvieh wurden komplett vom Rotary Club Markdorf finanziert, der zuvor den Aufstellungsort von wildwucherndem Gestrüpp befreit hatte.

Das MGH mache seinem Namen alle Ehre und sei in Markdorf ein zentraler Treffpunkt für Markdorfer aller Generationen und Herkunftsländer, deshalb habe der Club schnell entschieden, dass man das Projekt „Hühnerglück“ hier rasch und erfolgreich umsetzen könne, so Präsident Rüdiger Dube. Ein Glücksfall für das Projekt sei das benachbarte Seniorenheim. Denn bei der Pflege des Federviehs könnten die Kinder gut von Senioren lernen und Verantwortung für andere Lebewesen übernehmen, während sie zeitgleich etwas über nachhaltige Lebensmittel lernten, schwärmt Rotary-Mitglied Georg Riedmann gleich doppelt. Als engagierter Rotarier und in seiner Funktion als Bürgermeister der Gehrenbergstadt. „Uns hat die Idee des Rotary Club Markdorfs sofort überzeugt“, freuen sich Hold und Scharbach. „Wir sind überzeugt davon, dass die Hühner alle unsere Gäste und Bewohner glücklich machen werden. Bei der Pflege und Versorgung der Tiere, dem täglichen Eiersammeln und Saubermachen des Stalls könnten viele große und kleine, junge und ältere Besucher einzelne Aufgaben übernehmen und so gemeinsam Sinnvolles tun.

Am Bau des Hühnerhauses waren außerdem beteiligt das Projekt ZuWeGe der Stiftung Kinderland/Wiedeking Stiftung/Baden-Württemberg Stiftung sowie Hugo Brecht mit seinem Enkel Sean und die Jugendlichen Bintu Singhateh, Elisa Menga, Mattis Gutjahr und Aurora und Francesco Mammarella.