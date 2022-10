Erzieherausbildung in Markdorf

Seit Beginn des Schuljahres 22/23 werden an der Droste-Hülshoff-Schule (DHS) Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Die Fachschule für Sozialpädagogik befindet sich noch in Markdorf und soll ab September 2023 am BSZ in Friedrichshafen integriert werden, heißt es in einer Mitteilung. Angelika Seitzinger, Schulleiterin der DHS, freut sich über die 14 erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Engagement, Fachkompetenz und Erfahrung die Abteilung Sozialpädagogik an der DHS bereichern. „Wir wollen gemeinsam mit den Einrichtungen dazu beitragen, dass im Bodenseekreis bestens ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen.“ Foto: Droste-Hülshoff-Schule