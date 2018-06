Erste Shisha-Bar in Markdorf öffnet

Am Samstag, 8. September, eröffnet am Ochsenplatz die erste Shisha-Bar in Markdorf. Ab 18 Uhr kann im „L’Aviva“ gemütlich Wasserpfeife geraucht werden. Pächter Ali Sarpkaya will damit eine Marktlücke füllen. „Ich habe zwei Monate lang geschaut, was in Markdorf fehlt. Dabei sind mir die Leute aufgefallen, die im Park oder privat Shisha geraucht haben“, erklärt er. Für die will er nun einen Treffpunkt schaffen. Neben dem Wasserpfeife rauchen bietet er auch Cocktails und nichtalkoholische Getränke an. Ali Sarpkaya, der davor 17 Jahre in der Gastronomie gearbeitet hat, wird selbst hinter der Theke stehen. Unterstützt wird er dabei von zwei Angestellten. Die Bar ist zwischen 18 und 2 Uhr für Volljährige geöffnet.