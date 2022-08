Ermittlungen zur Markdorfer Brandnacht sind so gut wie abgeschlossen

Noch immer sitzt der mutmaßliche Brandstifter von Markdorf in Untersuchungshaft. Inzwischen sind die polizeilichen Ermittlungen zur Brandnacht vom 22. Mai allerdings so gut wie abgeschlossen. Die Akten werden der Staatsanwaltschaft Konstanz voraussichtlich in wenigen Tagen zugehen, berichtet Oberstaatsanwalt Hans-Georg Roth. Diese entscheidet dann, ob eine öffentliche Klage erhoben wird.

Dazu muss die Polizei genügend Fakten zusammentragen, die den Tatverdacht gegenüber dem mutmaßlichen Brandstifter erhärten, erklärt Roth. Denn nur, wenn eine Verurteilung „überwiegend wahrscheinlich ist“, komme es zum Gerichtsverfahren. „Anderenfalls stellt die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein“, sagt Roth.

Der Verdacht gegen einen 26-Jährigen aus dem Großraum Markdorf erhärtete sich bereits am Tag nach der Brandnacht. Er soll in der Nacht zum 22. Mai an drei Orten in Markdorf Feuer gelegt haben: im Lilienweg, am Bauwagen des Waldkindergartens und auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Möggenweilerstraße. In dem Feuer starben zwei Pferde. Zudem wurden teils historische Fahrzeuge sowie mehrere Bienenstöcke samt Bienenvölker zerstört.