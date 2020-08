Erich Lorenz wird Ehrenvorsitzender

Beim Sportclub Markdorf (SCM) ist eine Ära zu Ende gegangen. Der Gesamtverin verabschiedete bei der Hauptversammlung Erich Lorenz, der 16 Jahre lang Vorsitzender war. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Dietmar Künzig gewählt, der bereits zwei Jahre als sein Stellvertreter tätig war. Lorenz wurde zum Ehrenvorsitzenden des SCM ernannt.

„Das Hobby von Erich Lorenz war der SCM“, dankte Künzig seinem Vorgänger, der vor 56 Jahren als Fußballer in den Jugendmannschaften begann. Später spielte er bei den Aktiven und in der AH-Mannschaft. Dann war er als Jugendtrainer aktiv, später war er Leiter der Fußball-Abteilung und vor 16 Jahren wurde er zum Vorsitzenden gewählt. Sportlich ist er seit etlichen Jahren in der Tennis-Abteilung aktiv. Lorenz habe mit viel Herzblut und großem Engagement den SCM geleitet. Das Jugendturnier, die Kunstrasenplätze und die Sanierung des Hauptplatzes seien eng mit seinen Aktivitäten im Verein verbunden. Als Vorsitzender habe Erich Lorenz dem Verein Seele und Leben gegeben, das Wohl des Gesamtvereins habe ihm immer am Herzen gelegen, dankte Bürgermeister Georg Riedmann. Er dankte Lorenz auch im Namen der Stadt für sein besonderes Engagement.

Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen wurde Dietmar Künzig zu Lorenz’ Nachfolger gewählt, einstimmig in den Ämtern bestätigt wurden Kassierer Wolfgang Ehrmann, Schriftführerin Brigitte Diwisch und Jugendbeauftragter Olaf Schoernack. Zum Vorstand gehören auch die Abteilungsleiter Markus Kieferle (Fußball), Herbert Dreher (Tischtennis) und Carlos Sancho (Tennis).

Die Corona-Krise könne auch eine Chance für den Verein sein, dichter zusammenzurücken, in den Mannschaften aktiv zu sein und sich weiterhin sportlich zu betätigen, erklärte der neue Vorsitzende. Wichtige Aufgaben seien die Jugendarbeit, die Konsolidierung der Finanzen und das in die Jahre gekommene Vereinsheim. Es seien große Herausforderungen für den SCM, die aber gemeinsam bewältigt werden können.

Der Abteilung Fußball stehe eine schwierige Zeit bevor, erklärte Markus Kieferle. Coronabedingt seien die Einnahmen total weggebrochen, deshalb sei mit einem Loch im fünfstelligen Bereich bei den Finanzen in diesem Jahr zu rechnen. Spieler und Trainer hätten sich in den vergangenen Monaten sehr solidarisch verhalten. Ziel für die neue Saison sei es, die Bezirksliga zu halten und nicht abzusteigen. Die Tennis-Abteilung hat in diesem Jahr keine Mannschaft gemeldet. Die Tischtennis-Spieler können wieder die sanierte Sporthalle nutzen und wollen mit drei Mannschaften antreten.

Als letzte Amtshandlung zeichnete Erich Lorenz die Vereinsjubilare aus. Die Silberne Nadel erhielt Nico Weimer, mit der Goldenen Nadel wurden Ralf Blase, Albert Weber und Gerhard Klank geehrt. Zu Ehrenmitgliedern wurden Peter Posprich und Karl Heinz Restle ernannt.