Erich Lorenz vom SC Markdorf wiedergewählt

Annähernd 720 Mitglieder hat der Gesamtverein des SC Markdorf. Gerade einmal rund 20 davon haben sich am Gründonnerstag zur 108. Hauptversammlung im Vereinsheim eingefunden. Nicht mehr dabei sind die Freizeitsportler, die sich kurz vor der Versammlung telefonisch als Abteilung abgemeldet hatten. Die Versammlung hätte auf mehr Interesse stoßen müssen, denn es ging um Themen, die den Verein plagen: den drohenden Abstieg der Fußballer, den Kunstrasen und das marode Clubheim.

34 Jahre in der Verantwortung

Umso bemerkenswerter, dass sich der Vorsitzende Erich Lorenz trotz allen Vermutungen, dass er zurücktreten wolle, für weitere zwei Jahre zur Verfügung gestellt hat. „Wir müssen miteinander auskommen und gesteckte Ziele zusammen anpacken“, so der Wunsch von Erich Lorenz, der seit 54 Jahren Mitglied des Vereins ist, davon 34 Jahre verantwortungsvolle Funktionen bekleidet hatte und seit 2004 Vorsitzender ist.

Und welche Themen die Abteilungen Fußball, Tennis und Tischtennis bewegen, wurde dann vom Abteilungsleiter der Fußballer, Gerhard Klank, vorgetragen. Da sei einmal der drohende Abstieg der ersten und zweiten Mannschaft. „Wir werden uns ganz massiv gegen den Abstieg stellen“, beschwor er und setzte dabei auf den Zusammenhalt von Spielern und Trainer. Da wäre zum anderen der Kunstrasen, der sowohl den Ansprüchen der Fußballer als auch der Hockeyspieler genügen müsse. Die Dringlichkeit sei gegeben, weil er inzwischen glatt und damit gefährlich zu bespielen sei.

Marodes Vereinsheim

Das größte Problem, das der Verein allerdings vor sich herschiebe, sei das marode Vereinsheim, bemerkte er. Der Stadtbauamtsleiter hätte das Vereinsheim besichtigt und dabei festgestellt, dass „reparieren da keinen Sinn mehr mache“. Es regne durchs Dach, die Umkleide- und Duschkabinen seien zu klein und die Heizung sei auch schon mehrmals umgebaut worden. Was bei der Verwirklichung eines neuen Heimes das größte Problem darstellen werde, sei die Finanzierung, vermutet Klank. Soll heißen: Die erforderlichen Rücklagen seien nicht vorhanden und die Zuschüsse vom Sportbund würden auch nicht ausreichen, weshalb Klank sich auch gleich an den anwesenden Bürgermeister, Georg Riedmann, wandte. Außerdem sprach er fehlende Möglichkeiten der Hallenbenutzung an Wochenenden, in den Ferien und für Übernachtungen auswärtiger Spieler bei Turnieren an.

„Es lohnt, sich für den Verein einzusetzen, denn er hat eine Ausstrahlung in der Gemeinde“, sagte Bürgermeister Georg Riedmann. Der Kunstrasen sei für 2019 vorgesehen und auch beim Clubheim sei er sicher, dass es seitens des Gemeinderates Unterstützung geben werde. Durch die Brandschutzbestimmungen seien dem Landratsamt bei der Übernachtung in den Hallen „die Hände gebunden“ – sprich, sie wären nicht mehr zulässig, so Riedmann.

Anschließend kamen noch die Abteilungsleiter von Tischtennis und Tennis zu Wort. Philipp Wagner-Stör und Wolfgang Thum von der Tischtennis-Abteilung berichteten von rund 100 Mitgliedern, die mit zunehmender Beliebtheit ihren Sport betrieben. 95 Mitglieder habe inzwischen die Tennisabteilung, stellte der kommissarische Abteilungsleiter Carlos Sancho heraus. In diesem Jahr werde die Abteilung 25 Jahre alt.