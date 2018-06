Enkel und Urenkel sind das größte Hobby

Klara Oßwald hat am Mittwoch ihren 90. Geburtstag gefeiert. Bürgermeisterstellvertreterin Martina Koners-Kannegießer überreichte der Jubilarin einen Geschenkkorb der Gemeinde und eine Urkunde des Ministerpräsidenten Die rüstige Dame hat im Kreise von Nachbarn, ihrer beiden Töchter und ehemaliger Mieter ihres Mehrfamilienhauses gefeiert.

„Ich habe einen Tick“, begrüßte sie die Pressevertreter. „Seit dem Zweiten Weltkrieg sammle ich Zeitungsausschnitte zu Anlässen, die mich interessieren", sagt sie. Mehrere Kisten hat sie damit gefüllt und weiß ganz genau, was sie alles ausgeschnitten hat. Einen Ausschnitt mit Foto ihres früheren Hauses an den Bahngleisen in Markdorf, das sie und ihr Mann 1972 verkauft haben, liegt auf dem Geburtstagstisch.

Am 9. Juli 1924 ist Klara Oßwald in der Auenstraße in Markdorf geboren worden. „Ich bin eine echte Markdorferin", sagt sie stolz. Oßwald lebt seit dem Tod ihres Mannes 2011 alleine in ihrer Wohnung. Eine ihrer Töchter wohnt im gleichen Haus. „Ich versorge mich selbst, soweit ich kann. Wenn etwas fehlt, werde ich fürsorglich und liebevoll von meinen Töchtern versorgt", ergänzt sie. In Markdorf kennt man die rüstige Rentnerin, die sich vor allen an Festtagen immer mit einem flotten Hut auf dem Kopf im Städtle zeigt.

Während des Krieges hat sie großes Glück vor dem Arbeitsdienst bewahrt. „Ich bin damals für den Arbeitsdienst gemustert und als tauglich befunden worden. Dann habe ich aber eine Anstellung im Büro der badischen landwirtschaftlichen Genossenschaft, der heutigen ZG in Markdorf bekommen", erinnert sie sich.

1949 hat sie geheiratet. Sie hat zwei Söhne und zwei Töchter geboren. Beide Söhne leben nicht mehr, dafür konzentriert sie sich heute ganz auf ihre drei Urenkel und ihre fünf Enkel. „Die sind mein Hobby, seit ich meinen Garten nicht mehr bewirtschaften kann“, sagt sie.

Großes Interesse hat sie für Politik. Wenn ich wieder auf die Welt komme, würde ich in die Politik gehen“, so die Jubilarin. Auf lokaler oder bundesweiter Bühne? „So weit ich halt komme!“, erklärt sie verschmitzt. (sto)