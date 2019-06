Elektronik aus Markdorf und Salem fliegt ins All

Mit der SpaceX CRS-17 Mission startet am 1. Mai auch ein Photobioreaktor-Experiment von Cape Canaveral (USA) aus ins All. Mit dabei ist dann auch Steuerelektronik aus Markdorf und Elektronik aus Salem. Das teilt die GTD GmbH in einem Schreiben mit.

Das Experiment enthält einen sogenannten Photobioreaktor, der mit der Photosynthese von Algen (Chlorella vulgaris) einen Teil des von den Astronauten generierten Kohlenstoffdioxids in Sauerstoff umwandeln soll. Diese Algen sind zudem sehr proteinhaltig und vitaminreich und könnten in künftigen Missionen als Astronautennahrung verwendet werden. Airbus in Immenstaad hat dieses Projekt im Auftrag des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt (DLR) durchgeführt. Dabei hat die GTD GmbH aus Markdorf die gesamte Steuerelektronik sowie die gesamte Software entwickelt. Die Elektronik wurde von JS Electronics aus Salem produziert. Diese Steuerungseinheit regelt das Experiment selbsttätig auf Basis von eingelesenen Sensordaten, speichert laufend den Experimentzustand und ist mit der ISS über das interne WLAN verbunden, damit die Astronauten entlastet werden. Für eine Softwarefirma wie GTD ist es das erste Hardwaresystem, das ins Weltall fliegt, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens weiter.