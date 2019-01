Einzelhändler müssen auch in Markdorf flexibel bleiben

Im Markdorfer Einzelhandel ist zur Zeit viel Bewegung: Manche Geschäfte sind umgezogen, andere sind geschlossen worden, dafür eröffnen aber auch neue Läden. Und es gibt noch Platz für mehr. In der Innenstadt sind einige Flächen frei, etwa in der ehemaligen Post in der Hauptstraße, am Stadtgraben oder an der Bundesstraße.

Potenzial sei in Markdorf jedenfalls vorhanden, sagt Lucie Fieber, die Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. „Wir haben das Glück, in der reichsten Region von Deutschland zu leben“, sagt sie. Ein Indikator dafür sei die Höhe des Bruttoinlandsprodukts. Die Zahl der Fachkräfte sei hoch, die Arbeitslosigkeit auf einem sehr niedrigen Stand.

Trotzdem können mehrere Monate vergehen, bis eine frei gewordene Fläche neu verpachtet und ein neues Geschäft eröffnet wird. „Bis alles geregelt ist, ist ein halbes Jahr schnell vorbei“, sagt Lucie Fieber. Sie ist für Markdorf zuversichtlich und geht davon aus, dass die Flächen wieder neu vermietet werden. „Alle Eigentümer inserieren ihre Immobilie im Internet“, sagt sie. Auch die Wirtschaftsförderung des Bodenseekreises biete eine entsprechende Plattform an. Wichtig sei aber, dass die Geschäftsräume attraktiv angeboten werden. „Als Eigentümer muss man sich fragen, ob die Immobilie noch zeitgemäß ist oder ob sie umgebaut oder saniert werden sollte“, sagt sie. Das betreffe beispielsweise die Barrierefreiheit, aber auch den Energieverbrauch des Gebäudes.

Kosten in der Region steigen

Die Herausforderungen, vor denen der Einzelhandel stehe, seien enorm. Einerseits profitieren Händler davon, wenn es der Region wirtschaftlich gut geht. Andererseits steigen dadurch auch die Kosten, die sie zu decken haben. „Das fängt bei der Miete an“, sagt sie. „Wenn die Wohnungsmieten hoch sind, sind auch die Mieten für Geschäftsräume hoch.“ Für die Einzelhändler bedeuten steigende Kosten aber, dass die Gewinnspanne kleiner wird. Am Ende des Monats ist also weniger Geld übrig. Hinzu komme der starke Konkurrenzdruck, der durch den Internethandel entstanden sei.

Wie Lucie Fieber erläutert, hat sich die Situation für den Einzelhandel in den vergangenen 20 Jahren vollkommen verändert. Von der Nachkriegszeit bis in die 90er-Jahre sei die Nachfrage stets gewachsen. „Bis Mitte der 90er-Jahre war die Nachfrage größer als das Angebot“, sagt sie. Das habe zum Beispiel an der Zuwanderung und der Grenzöffnung der ehemaligen DDR gelegen. „Die Kunden kamen automatisch“, sagt sie. Der Einzelhandel wiederum habe sich über viele treue Stammkunden freuen können. Aufgrund des Kaufverhaltens habe der Einzelhandel die Kunden auch leichter einschätzen können. Anhand des verfügbaren Einkommens der Käufer konnte der Händler sein Sortiment anpassen.

Heute sei das anders. „Es wurde eine gewisse Sättigung erreicht und die Kunden kommen nicht mehr automatisch“, sagt sie. Die Menschen seien mobiler und in gewisser Weise auch anspruchsvoller geworden. Insgesamt sei der Markt viel schnelllebiger geworden. Aus diesem Grund halten viele Händler Serviceleistungen vor, die es früher in dieser Form nicht gab. „Der Kunde muss nachhaltig umworben werden. Er möchte gesehen und individuell angesprochen werden“, sagt Lucie Fieber. „Für den Händler ist es aber schwieriger, den Kunden einzuschätzen.“ Dennoch ist sie optimistisch, dass sich die Geschäftsräume, die momentan in Markdorf leerstehen, wieder füllen werden – eben weil die Region wirtschaftsstark und landschaftlich attraktiv ist.