Eine neue Prinzessin für Markdorf

Die Markdorfer Märchenfamilie wächst weiter: Prinzessin und Pfauenkönig aus dem französischen Märchen „La Rosette“ werden derzeit im Doschhaus ausgesägt und bemalt. Ab Samstag sollen die Figuren zum Start der märchenhaften Adventszeit in der Stadt am Hexenturm stehen. Größter Mal-Stress: ein Pfauenmantel.

Lucie Fieber, Leiterin von Markdorf Marketing, hat den Kugelschreiber gegen die Stichsäge getauscht – ohne Blessuren, alle Finger sind noch dran. Sie streicht über die Konturen einer Märchenfigur aus Holz. „Am schwierigsten auszusägen sind die Finger, und alles was abgerundet ist“, erzählt sie. Seit Sonntag hat sie mit Requisiteur Helmut Schweizer das Doschhaus in eine Werkstatt umfunktioniert. Auf dem Malervlies stehen unzählige Farbtöpfe. Die Pinsel sind mit Farbtupfern übersät, nur die Malerwalze ist noch frisch verpackt. „Die wollen wir eigentlich für Flächen benutzen, aber auf die Flächen warte ich noch“, sagt Helmut Schweizer lachend. Denn Fieber hat die neuen Figuren filigran gezeichnet, mit vielen Details. So hat sich Schweizer gerade am Mantel des Pfauenkönigs festgebissen, der an das Gefieder eines Pfauen erinnert. Deshalb malt Schweizer jede Mini-wabe blau an, ohne auf den orangenen Rand drumherum zu kleckern.

Der Pfauenkönig ist eine der Hauptfiguren von „La Rosette“, natürlich standesgemäß neben der wunderschönen Prinzessin Rosette und ihrem papageiengrünen Hund. Beide sind allerdings noch nicht mehr als ein paar dünne Bleistiftstriche. Das gute alte Pauspapier wird durch einen Projektor ersetzt, der das Bild der Prinzessin auf die Holzplatte wirft. Lucie Fieber zeichnet die Umrisse nach. Malarbeit macht erfinderisch. „So machen das auch die Bühnenmaler der Bregenzer Festspielen“, verrät Schweizer.

Die neuen Figuren sind an das 40-jährige Partnerstadt-Jubiläum mit Ensisheim angelehnt. Das französische Märchen hat sogar Parallelen zur Gehrenbergstadt. „Es gibt einen König mit einem Schloss und einen Turm, in den Bösewichte geworfen werden. In Markdorf haben wir ja auch ein Bischofschloss und einen Hexenturm“, sagt Fieber. Eben eine Stadt, in der Märchen auch mal wahr werden.