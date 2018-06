Eine Mutter für über 30 Kinder

„Es gibt nichts Schöneres als Kinder“, findet Monika Nedela. Etwas mehr als 30 junge Menschen hat die 63-Jährige in den vergangenen Jahren mitaufgezogen. Dabei hat das Ehepaar selbst nur zwei Kinder. Seit 18 Jahren arbeitet die Markdorferin als Tagesmutter. Sie findet: „Man gibt sehr viel. Aber man erhält noch viel mehr zurück.“

Doch die Kinderzahlen in Deutschland gehen zurück. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, das die Gründe der zunehmenden Kinderlosigkeit untersucht hat, schlug gerade Alarm: Der hohe gesellschaftliche Erwartungsdruck sowie die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf würden das Kinderkriegen „unattraktiv“ machen. Monika Nedela ist eine von 145 Frauen und drei Männern im Bodenseekreis, die anderen Müttern dabei helfen, Job und Kinder unter einen Hut zu bringen. Viele „ihrer“ Kinder hat sie über das Jugendamt vermittelt bekommen. Meist war es der Nachwuchs von Alleinerziehenden, die gar nicht anders konnten, als arbeiten zu gehen oder eine Ausbildung zu absolvieren.

Bis zu sieben Kinder hatten Nedelas teilweise in Tagespflege – so der Fachausdruck. Die Bedeutung der Tagesmütter und –väter haben auch die Kommunen längst erkannt, denn schließlich greift ab August 2013 der Anspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren. Neben entsprechenden U3-Gruppen in den Kindergärten sind die Tageseltern ein wichtiges Standbein zur Erfüllung der Quote.

„Ich habe mir wieder Leben im Haus gewünscht“, gibt „Moni“, wie sie von ihren Schützlingen genannt wird, als Motivation für ihren Einstieg als Tagesmutter an. Nur die Tochter lebte damals noch zu Hause, doch auch diese Phase war absehbar. Monika Nedela gehörte 1996 zu den ersten Tagesmüttern, die die damals neu eingeführte Ausbildung durchlaufen haben. Und sie legte stets Wert darauf, sich regelmäßig fortzubilden. „Grenzen aufzeigen ist das A und O“, findet sie.

„Moni“ hat die Tagespflegekinder am Kindergarten oder in der Schule abgeholt, ihnen Mittagessen gekocht, Hausaufgaben gemacht, ist mit ihnen spazieren gegangen oder auf den Spielplatz und hat – nach Rücksprache mit den Eltern – auch mit Lehrern und Schule vermittelt. Auch heute noch hat das Ehepaar – Reinhard Nedela ist mittlerweile pensioniert und auch zu Hause – noch ein Kind in Tagespflege. Doch anders als vor zehn, zwölf Jahren, als Ganztagesschule und Kita in Markdorf noch so etwas wie ein Fremdworte waren, decken Nedelas nur noch die Randzeiten ab: Morgens vor Beginn des Kindergartens und abends, wenn es sein muss.

Finanzielle Erwägungen haben bei dieser Entscheidung nie eine Rolle gespielt. Monika Nedela weiß gar nicht, wie hoch ihr Stundensatz ist. „Im Gegenteil, wenn den Kindern Buntstifte oder anderes Schulmaterial ausgegangen ist, dann konnten sie das von mir haben.“

Was muss eine Tagesmutter unbedingt mitbringen? Monika Nedela überlegt nicht lange: „Geduld, Zeit und genügend Platz.“ Und zuhören müsse sie können – möglichst jedem Kind einzeln. Dankbar ist das Ehepaar dafür, dass in den 18 Jahren nie etwas passiert ist, es nie einen schlimmen Streit gegeben hat. Sie selbst sei von Natur aus die Ruhe selbst – „und wenn ich noch ruhiger werde, dann ist Gefahr in Verzug“, gibt sie zu.

Fotos der Tagespflegekinder gibt es viele in der Wohnung. Auch selbst gemalte Bilder oder Gebasteltes. „In viele Fällen ist meiner Frau große Dankbarkeit von Kindern und Müttern entgegengebracht worden“, sagt Reinhard Nedela. Dabei hat sich Monika Nedela immer auf ihren Instinkt verlassen. Eine einzige Begegnung habe genügt, und sie habe gewusst, ob sie sich mit Kindern und der Mutter verstehe.

Jeder Tag endet mit Feierabend

Dass ihre Nerven immer ausgereicht haben, begründet die 63-Jährige damit, dass sie wusste: „Jeder Tag endet mit einem Feierabend.“ Anders als viele Tagesmütter, deren eigene Kinder noch Betreuung oder Erziehung brauchten, war bei Nedelas abends und an den Wochenende Ruhe. Eine Regel mit Ausnahme: Wenn die Mütter samstags arbeiten mussten, dann konnten die Kinder natürlich auch kommen. Und einige Male sei es auch vorgekommen, dass die Kinder übernachtet hätten, weil die Mütter ins Krankenhaus mussten.

Ein Ausgleich war für Monika Nedela immer genügend Bewegung. Und Klavier spielen. „Das Klavier kam zusammen mit den Kindern ins Haus“, schmunzelt ihr Mann. Offensichtlich taugt dieses Instrument hervorragend zum Stressabbau. (sz)