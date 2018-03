„Eine Kirche an anderer Stelle“

Pfarrer Ulrich Hund hat den Kleiderladen der Caritas-Konferenzen (CK) der Seelsorgeeinheit Markdorf in der Poststraße 12 am vergangenen Freitag offiziell eingeweiht. Ein tolles ehrenamtlich arbeitendes Mitarbeiter-Team habe die Einrichtung des Kleiderladens an dieser exponierten Stelle ermöglicht, dankte er den vielen fleißigen Helfern. Der Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit habe gespürt, da tut sich was und dadurch den Mut zur Entscheidung gehabt, das finanzielle Risiko einzugehen. „Hier entwickelt sich Kirche an anderer Stelle“, stellte der Pfarrer fest.

Träger des Kleiderladens ist die Seelsorgeeinheit Markdorf. Betreut wird der Laden von Mitgliedern der Caritas-Konferenz Deutschland (CKD), das ist ein großes soziales Netzwerk der Ehrenamtlichen, darin sind auch Markdorfer Frauen organisiert, die das Projekt „Kleiderladen“ betreuen. Finanzielle Unterstützung hat es vom Dekanat Linzgau, der Stadt, der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde gegeben.

Quillt der Kleiderschrank über, oder hat sich die Größe geändert, dann kann die gebrauchte, saubere Bekleidung zum Kleiderladen gebracht werden. Der diese dann gegen eine geringe Spende an Menschen in der Region abgibt, erklärte Evi Gräble-Kopp. Damit werden Umwelt und Ressourcen geschont, der soziale Zusammenhalt gestärkt und die Kleidung erhalte neues Leben.

Der Kleiderladen bietet eine attraktive und preiswerte Einkaufsmöglichkeit für alle, die gebrauchte Kleidung schätzen. Im Angebot ist Damen- und Herrenbekleidung, Schuhe, Taschen, Freizeit- und Sportbekleidung, Handtücher und Bettwäsche. Geöffnet ist der Kleiderladen dienstags und donnerstags jeweils von 10 bis 18 Uhr.