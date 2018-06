Es wird gehämmert, gesägt und gemalt. Geschäftig laufen acht Mitarbeiter der Stadtverwaltung Markdorf durch den Bauhof. Es ist dunkel und weit nach Feierabend. Trotzdem arbeiten Vertreter aller Ämter und Abteilungen von Baurecht über Stadtgärtnerei bis hin zu Hausmeistern zusammen an einem Projekt. Einem Geheimprojekt.

Hinter dem Geheimnis steckt der 34. Mottowagen der Stadtverwaltung für den Umzug am Fasnetssonntag. Das Thema soll eine Überraschung für die Markdorfer am Sonntag werden, sagt Stadtgärtnerin Monika Beder: „Wir suchen jedes Jahr ein stadtnahes Thema, das gerade aktuell ist. In diesem Jahr war das Motto uns relativ schnell klar.“ Was genau das sei, will sie aber nicht verraten. Aber auch der Bürgermeister wisse noch nicht, was auf ihn zukommt beim Umzug, so die Leiterin der Stadtgärtnerei. In den vergangenen Jahren seien besonders gelungene Wagen zum Beispiel ein rosa Nachbau des Bahnhofs-WCs oder eine Hochzeitsgesellschaft zur Vermählung der neuen Narreneltern gewesen.

Insgesamt steckt das Team etwa zehn Stunden Arbeit in den Bau des Wagens. Jeder steuert bei, was er oder sie am Besten kann. Mitarbeiter des Bauhofs bereiten den Rahmen aus Holz vor und die restliche Mannschaft kümmert sich um Anstreichen und Dekorieren sowie die Planung des Ablaufs für den Umzug am Sonntag.

Farbenfrohe Dekoration

Das Dekorieren sei das Wichtigste für den Mottowagen, erklärt Beder: „Dieses Jahr haben wir eine Besonderheit: Wir haben ganz viele schöne Tulpen in gelb und rot, die wir zum einen auf dem Wagen platzieren, aber auch in die Zuschauermenge werfen. Jeder auf dem Wagen wird einen Eimer mit Tulpen zum Werfen erhalten.“ Am Freitag kommen die Blumen auf den Wagen. Auch der Traktor, der den Wagen zieht, muss präpariert werden. Ob eine Stadtflagge oder ein farbiges Tuch passend zum Wagen den Traktor schmücken soll, darüber muss sich das Team noch einigen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird weiter an Details zu Optik und Präsentation des Mottowagens gefeilt. Die Handwerker sind ein eingeschworenes Team. Allen mache es riesig Spaß, Jahr für Jahr den Wagen zu gestalten, erzählt Mitorganisatorin Beder: „Wir machen es ja alle freiwillig und in unserer Freizeit.“ Das Material werde von der Stadt gestellt. Der Rest wird von dem Team privat organisiert.

Insgesamt werden acht Mitarbeiter der Stadtverwaltung beim Umzug am Sonntag mitfahren. Der Wagen ist einer von nur Zweien, die am Sonntag zu sehen sein werden. „Wir sind der Markdorfer Wagen, das hat sich im Laufe der Jahre so etabliert. Neben uns wird auch Möggenweiler sich mit einem Wagen präsentieren,“ erzählt Beder. Eine Stunde vor dem Start des Fasnetsumzugs wird der Themenwagen der Markdorfer Stadtverwaltung am Startpunkt aufgebaut. Und dann können sich die Markdorfer und die Gäste in der Zuschauermenge vom diesjährigen Motto überraschen lassen.