Einbruch in Geschäft in Markdorf scheitert

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Einbrecher versucht, in ein Geschäft in der Straße „Am Stadtgraben“ in Markdorf einzusteigen. Die Täter versuchten laut Polizei vergeblich, mit einem Hebelwerkzeug eine Türe zum Lager des Geschäftes aufzuhebeln. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass die Glasfüllung der Eingangstür zu einem benachbarten Eiscafé ebenfalls beschädigt wurde. Unklar ist laut Polizeibericht bisher, ob dieser Schaden ebenfalls im Zusammenhang mit einem Einbruchsversuch steht. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche in der Nacht sachdienliche Beobachtungen gemacht haben.