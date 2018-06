Einbrecher sucht vergeblich nach Alkohol

Mit brachialer Gewalt hat sich am Wochenende ein bislang unbekannter Täter Zugang in den Keller eines Wohnhauses in der Linzgaustraße verschafft. Dort durchwühlte er Kartons und Müllsäcke mit Hausrat. Entwendet wurde nichts, der Täter war offenbar auf der Suche nach Alkohol, wie bereits bei einem früheren Einbruch in das gleiche Objekt im November vergangenen Jahres, schreibt die Polizei.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 / 80 40.