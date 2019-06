Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Pfingstmontag in zwei Wohngebäude in der Hepbacher Straße und in der Sonnenhalde in Riedheim eingestiegen. Der Einbrecher schlug dafür die Fenster ein Ob der Einbrecher, der alle Räume durchwühlte, etwas entwendet hat, konnte bislang nicht eindeutig festgestellt werden. Es entstand Schaden von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 / 80 40, bittet um sachdienliche Hinweise.