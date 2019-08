Einbrecher entpuppen sich als Hotelgäste

Zeugen haben der Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr zwei Personen gemeldet, die offenbar versucht haben, in ein Hotel in Markdorf einzusteigen. Allerdings konnte einer Streifenwagenbesatzung lediglich zwei erheblich alkoholisierte Männer feststellen.

Diese entpuppten sich als Hotelgäste, die ihren Schlüssel vergessen oder verloren hatten. Der Versuch, an der Gebäudefassade hochzuklettern und über das offenstehende Fenster ihr Zimmer zu erreichen, scheiterte Polizeiangaben zufolge jedoch am Alkoholisierungsgrad der beiden.