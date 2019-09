Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam in eine Firma in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter gelangten in den Büroraum und durchsuchten mehrere Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel efon 07551 / 80 40, in Verbindung zu setzen.